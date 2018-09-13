Белоруска стала серебряным призером ЧМ по художественной гимнастике

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Екатерина Галкина разделила пьедестал с россиянками, сестрами Авериными, которые заняли первое и третье места.

Лидер белорусской сборной показала второй результат на чемпионате, который проходит в Софии. В упражнениях с булавой Галкина получила 18,900 балла, что всего на 0,100 меньше, чем у золотой медалистки Дины Авериной. Бронзу получила ее Арина Аверина, пообщает TUT.BY

Еще одним успехом чемпионата стало пятое место белоруски Анастасии Салос.

На ЧМ будут разыгрываться также медали в многоборье и групповых соревнованиях.

