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Белоруска стала серебряным призером ЧМ по художественной гимнастике
14.09.2018 09:00 — Разное | Ежедневник
фото: rg4u.clan.su
Екатерина Галкина разделила пьедестал с россиянками, сестрами Авериными, которые заняли первое и третье места.
Лидер белорусской сборной показала второй результат на чемпионате, который проходит в Софии. В упражнениях с булавой Галкина получила 18,900 балла, что всего на 0,100 меньше, чем у золотой медалистки Дины Авериной. Бронзу получила ее Арина Аверина, пообщает
Еще одним успехом чемпионата стало пятое место белоруски Анастасии Салос.
На ЧМ будут разыгрываться также медали в многоборье и групповых соревнованиях.
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Екатерина Галкина разделила пьедестал с россиянками, сестрами Авериными, которые заняли первое и третье места.
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