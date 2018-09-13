Ставки по вкладам в иностранной валюте ведут себя нестабильно вместе со скачущим курсом валюты. FINANCE.TUT.BY проанализировал предложения по «коротким» депозитам в долларах, евро и российских рублях, выбрав самые выгодные предложения.



Фото носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Вклады в долларах

В сегменте доллара в основном наблюдается положительная динамика для вкладчиков. По вкладам на месяц Цептер Банк поднял ставку на 0,5% годовых. Оставить свои средства на срок до 400 дней стало выгоднее в Альфа-Банке (на 0,6%), Белагропромбанке (на 0,1%), Банке Решение (на 0,6%), Цептер Банке (на 1%). Несмотря на это, есть банки, которые снизили пошли в обратную сторону. Так, на 0,1% ставку снизил БПС-Сбербанк и на 0,25% — МТБанк.

Банк Вклад Срок Ставка Отзывный/

безотзывный МТБанк Актуальный

1 месяц 0,1% отзывный Актуальный

12 месяцев 0,25% безотзывный Банк Решение Online-решение

12 месяцев 2,0% безотзывный Альфа-Банк Альфа-Фикс 13 месяцев 1,6% безотзывный Белагропромбанк @gro 370 дней 2,6% безотзывный @gro 35 дней 0,7% безотзывный Беларусбанк Интернет-депозит-Тренд 12 месяцев 1,8% безотзывный Банк БелВЭБ Престижный 12 месяцев 2,3% безотзывный Интернет-вкл@д 1 месяц 0,51% отзывный Белинвестбанк Личный выбор 12 месяцев 1,7−2,0% безотзывный Белорусский народный банк Вклад в будущее 12 месяцев 2,3% безотзывный БПС-Сбербанк Сохраняй 12 месяцев 1,3−1,4% безотзывный БТА Банк БТА Мини 35 дней 0,4% безотзывный БТА Рекордный 12 месяцев 2,2% безотзывный Банк ВТБ (Беларусь) Окно возможностей 13 месяцев 0,7% безотзывный Идея Банк Валютный фирменный плюс 12 месяцев 2,1% безотзывный Банк Москва-Минск Оптимальный 12 месяцев 2,2% безотзывный Паритетбанк Стабильный доход 12 месяцев 1,6% безотзывный Приорбанк Выше.net 12 месяцев 0,5% отзывный Технобанк е-Спринт 35 дней 0,5% отзывный Отличный 12 месяцев 2,3% безотзывный Франсабанк Верный расчет 12 месяцев 2,2% безотзывный Цептер Банк Цептер Аккорд 1 месяц 1,5% безотзывный Цептер Этюд 12 месяцев 3% безотзывный

Банк, вклад Срок, ставка МТБанк Актуальный

1 месяц 0,1% отзывный МТБанк Актуальный

12 месяцев 0,25% безотзывный Банк Решение Online-решение

12 месяцев 2,0% безотзывный Альфа-Банк Альфа-Фикс 13 месяцев 1,6% безотзывный Белагропромбанк @gro 370 дней 2,6% безотзывный Белагропромбанк @gro 35 дней 0,7% безотзывный Беларусбанк Интернет-депозит-Тренд 12 месяцев 1,8% безотзывный Банк БелВЭБ Престижный 12 месяцев 2,3% безотзывный Банк БелВЭБ Интернет-вкл@д 1 месяц 0,51% отзывный Белинвестбанк Личный выбор 12 месяцев 1,7−2,0% безотзывный Белорусский народный банк Вклад в будущее 12 месяцев 2,3% безотзывный БПС-Сбербанк Сохраняй 12 месяцев 1,3−1,4% безотзывный БТА Банк БТА Мини 35 дней 0,4% безотзывный БТА Банк БТА Рекордный 12 месяцев 2,2% безотзывный Банк ВТБ (Беларусь) Окно возможностей 13 месяцев 0,7% безотзывный Идея Банк Валютный фирменный плюс 12 месяцев 2,1% безотзывный Банк Москва-Минск Оптимальный 12 месяцев 2,2% безотзывный Паритетбанк Стабильный доход 12 месяцев 1,6% безотзывный Приорбанк Выше.net 12 месяцев 0,5% отзывный Технобанк е-Спринт 35 дней 0,5% отзывный Технобанк Отличный 12 месяцев 2,3% безотзывный Франсабанк Верный расчет 12 месяцев 2,2% безотзывный Цептер Банк Цептер Аккорд 1 месяц 1,5% безотзывный Цептер Банк Цептер Этюд 12 месяцев 3% безотзывный

Вклады в евро

В сегменте евро МТБанк также снизил ставку на 0,25% годовых. Десятую долю процента забрал у вкладчиков и Франсабанк. Цептер Банк по вкладу в евро увеличил ставку на 1%.

Банк Вклад Срок Ставка Отзывный/

безотзывный МТБанк Актуальный

1 месяц 0,1% отзывный Актуальный

12 месяцев 0,25% безотзывный Банк Решение «Online-решение»

12 месяцев 0,7% безотзывный РРБ Банк Infinite

12 месяцев 0,01% безотзывный Альфа-Банк Альфа-Фикс 13 месяцев 0,15% безотзывный Белагропромбанк @gro 370 дней 1,8% безотзывный @gro 35 дней 0,3% безотзывный Беларусбанк Интернет-депозит-Тренд 12 месяцев 1% безотзывный Банк БелВЭБ Выдатны-вэб 13 месяцев 1,85% безотзывный Интернет-вкл@д 1 месяц 0,1% отзывный Белинвестбанк Срочный безотзывный 12 месяцев 0,2% безотзывный Белорусский народный банк Вклад в будущее 12 месяцев 0,4% безотзывный БТА Банк БТА Мини 35 дней 0,2% безотзывный БТА Рекордный 12 месяцев 0,7% безотзывный Банк ВТБ (Беларусь) Окно возможностей 13 месяцев 0,7% безотзывный Идея Банк Валютный фирменный плюс 12 месяцев 0,8% безотзывный Банк Москва-Минск Оптимальный 12 месяцев 0,5% безотзывный Паритетбанк Стабильный доход 12 месяцев 0,8% безотзывный Приорбанк Выше.net 12 месяцев 0,25% отзывный Франсабанк Верный расчет 12 месяцев 1,0% безотзывный Технобанк е-Спринт 35 дней 0,3% отзывный Отличный 12 месяцев 0,9% безотзывный Цептер Банк Цептер Аккорд 1 месяц 1% безотзывный Цептер Этюд 12 месяцев 2% безотзывный

Банк, вклад Срок, ставка МТБанк Актуальный

1 месяц 0,1% отзывный МТБанк Актуальный

12 месяцев 0,25% безотзывный Банк Решение «Online-решение»

12 месяцев 0,7% безотзывный РРБ Банк Infinite

12 месяцев 0,01% безотзывный Альфа-Банк Альфа-Фикс 13 месяцев 0,15% безотзывный Белагропромбанк @gro 370 дней 1,8% безотзывный Белагропромбанк @gro 35 дней 0,3% безотзывный Беларусбанк Интернет-депозит-Тренд 12 месяцев 1% безотзывный Банк БелВЭБ Выдатны-вэб 13 месяцев 1,85% безотзывный Банк БелВЭБ Интернет-вкл@д 1 месяц 0,1% отзывный Белинвестбанк Срочный безотзывный 12 месяцев 0,2% безотзывный Белорусский народный банк Вклад в будущее 12 месяцев 0,4% безотзывный БТА Банк БТА Мини 35 дней 0,2% безотзывный БТА Банк БТА Рекордный 12 месяцев 0,7% безотзывный Банк ВТБ (Беларусь) Окно возможностей 13 месяцев 0,7% безотзывный Идея Банк Валютный фирменный плюс 12 месяцев 0,8% безотзывный Банк Москва-Минск Оптимальный 12 месяцев 0,5% безотзывный Паритетбанк Стабильный доход 12 месяцев 0,8% безотзывный Приорбанк Выше.net 12 месяцев 0,25% отзывный Франсабанк Верный расчет 12 месяцев 1,0% безотзывный Технобанк е-Спринт 35 дней 0,3% отзывный Технобанк Отличный 12 месяцев 0,9% безотзывный Цептер Банк Цептер Аккорд 1 месяц 1% безотзывный Цептер Банк Цептер Этюд 12 месяцев 2% безотзывный

Ставки в российских рублях

Ставки по вкладам в российских рублях уже полгода остаются неизменными. Самая выгодная ставка по продуктам на год по-прежнему 6,5% годовых, самая низкая — 4% годовых.

Банк Вклад Срок размещения Ставка Отзывный/безотзывный Альфа-Банк Альфа-Фикс 13 месяцев 4,3% безотзывный Белагропромбанк @gro 370 дней 6,5% безотзывный @gro 35 дней 3% безотзывный Беларусбанк Интернет-депозит-Тренд 12 месяцев 6% безотзывный Банк БелВЭБ Выдатны 1 месяц 2% Безотзывный Выдатны 12 месяц 4% Безотзывный Белинвестбанк Срочный безотзывный 12 месяцев 4,6% безотзывный Белорусский народный банк Вклад в будущее 12 месяцев 6,5% безотзывный БПС-Сбербанк Сохраняй онлайн 12 месяцев 5,1−5,3% безотзывный Банк ВТБ (Беларусь) Окно возможностей 13 месяцев 5,5% безотзывный Банк Москва-Минск Оптимальный 12 месяцев 5,5% безотзывный Паритетбанк Стабильный доход 12 месяцев 6,5% безотзывный Приорбанк Пять звёзд 12 месяцев 4% отзывный Технобанк Выгодный 45 дней 4% отзывный Новая вершина 12 месяцев 4% отзывный Франсабанк Верный расчет 12 месяцев 6% безотзывный

6,5% безотзывный Банк, вклад Срок, ставка Альфа-Банк Альфа-Фикс 13 месяцев 4,3% безотзывный Белагропромбанк @gro 370 дней 6,5% безотзывный Белагропромбанк @gro 35 дней 3% безотзывный Беларусбанк Интернет-депозит-Тренд 12 месяцев 6% безотзывный Банк БелВЭБ Выдатны 1 месяц 2% Безотзывный Банк БелВЭБ Выдатны 12 месяц 4% Безотзывный Белинвестбанк Срочный безотзывный 12 месяцев 4,6% безотзывный Белорусский народный банк Вклад в будущее 12 месяцев БПС-Сбербанк Сохраняй онлайн 12 месяцев 5,1−5,3% безотзывный Банк ВТБ (Беларусь) Окно возможностей 13 месяцев 5,5% безотзывный Банк Москва-Минск Оптимальный 12 месяцев 5,5% безотзывный Паритетбанк Стабильный доход 12 месяцев 6,5% безотзывный Приорбанк Пять звёзд 12 месяцев 4% отзывный Технобанк Выгодный 45 дней 4% отзывный Технобанк Новая вершина 12 месяцев 4% отзывный Франсабанк Верный расчет 12 месяцев 6% безотзывный

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