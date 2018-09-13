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Куда выгодно вложить белорусские рубли? Обзор "коротких" депозитов в валюте

14.09.2018 09:21 — Разное | Tut.by  
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Ставки по вкладам в иностранной валюте ведут себя нестабильно вместе со скачущим курсом валюты. FINANCE.TUT.BY проанализировал предложения по «коротким» депозитам в долларах, евро и российских рублях, выбрав самые выгодные предложения.


Фото носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Вклады в долларах

В сегменте доллара в основном наблюдается положительная динамика для вкладчиков. По вкладам на месяц Цептер Банк поднял ставку на 0,5% годовых. Оставить свои средства на срок до 400 дней стало выгоднее в Альфа-Банке (на 0,6%), Белагропромбанке (на 0,1%), Банке Решение (на 0,6%), Цептер Банке (на 1%). Несмотря на это, есть банки, которые снизили пошли в обратную сторону. Так, на 0,1% ставку снизил БПС-Сбербанк и на 0,25% — МТБанк.

Банк

Вклад

Срок

Ставка

Отзывный/
безотзывный

МТБанк

 

Актуальный

1 месяц

0,1%

отзывный

Актуальный

12 месяцев

0,25%

безотзывный

Банк Решение

Online-решение

12 месяцев

2,0%

безотзывный

Альфа-Банк

Альфа-Фикс

13 месяцев

1,6%

безотзывный

Белагропромбанк

 

@gro

370 дней

2,6%

безотзывный

@gro

35 дней

0,7%

безотзывный

Беларусбанк

Интернет-депозит-Тренд

12 месяцев

1,8%

безотзывный

Банк БелВЭБ

 

Престижный

12 месяцев

2,3%

безотзывный

Интернет-вкл@д

1 месяц

0,51%

отзывный

Белинвестбанк

Личный выбор

12 месяцев

1,7−2,0%

безотзывный

Белорусский народный банк

Вклад в будущее

12 месяцев

2,3%

безотзывный

БПС-Сбербанк

Сохраняй

12 месяцев

1,3−1,4%

безотзывный

БТА Банк

 

БТА Мини

35 дней

0,4%

безотзывный

БТА Рекордный

12 месяцев

2,2%

безотзывный

Банк ВТБ (Беларусь)

Окно возможностей

13 месяцев

0,7%

безотзывный

Идея Банк

Валютный фирменный плюс

12 месяцев

2,1%

безотзывный

Банк Москва-Минск

Оптимальный

12 месяцев

2,2%

безотзывный

Паритетбанк

Стабильный доход

12 месяцев

1,6%

безотзывный

Приорбанк

Выше.net

12 месяцев

0,5%

отзывный

Технобанк

 

е-Спринт

35 дней

0,5%

отзывный

Отличный

12 месяцев

2,3%

безотзывный

Франсабанк

Верный расчет

12 месяцев

2,2%

безотзывный

Цептер Банк

 

Цептер Аккорд

1 месяц

1,5%

безотзывный

Цептер Этюд

12 месяцев

3%

безотзывный

Банк, вклад

Срок, ставка

МТБанк

Актуальный

1 месяц

0,1%

отзывный

МТБанк

Актуальный

12 месяцев

0,25%

безотзывный

Банк Решение

Online-решение

12 месяцев

2,0%

безотзывный

Альфа-Банк

Альфа-Фикс

13 месяцев

1,6%

безотзывный

Белагропромбанк

@gro

370 дней

2,6%

безотзывный

Белагропромбанк

@gro

35 дней

0,7%

безотзывный

Беларусбанк

Интернет-депозит-Тренд

12 месяцев

1,8%

безотзывный

Банк БелВЭБ

Престижный

12 месяцев

2,3%

безотзывный

Банк БелВЭБ

Интернет-вкл@д

1 месяц

0,51%

отзывный

Белинвестбанк

Личный выбор

12 месяцев

1,7−2,0%

безотзывный

Белорусский народный банк

Вклад в будущее

12 месяцев

2,3%

безотзывный

БПС-Сбербанк

Сохраняй

12 месяцев

1,3−1,4%

безотзывный

БТА Банк

БТА Мини

35 дней

0,4%

безотзывный

БТА Банк

БТА Рекордный

12 месяцев

2,2%

безотзывный

Банк ВТБ (Беларусь)

Окно возможностей

13 месяцев

0,7%

безотзывный

Идея Банк

Валютный фирменный плюс

12 месяцев

2,1%

безотзывный

Банк Москва-Минск

Оптимальный

12 месяцев

2,2%

безотзывный

Паритетбанк

Стабильный доход

12 месяцев

1,6%

безотзывный

Приорбанк

Выше.net

12 месяцев

0,5%

отзывный

Технобанк

е-Спринт

35 дней

0,5%

отзывный

Технобанк

Отличный

12 месяцев

2,3%

безотзывный

Франсабанк

Верный расчет

12 месяцев

2,2%

безотзывный

Цептер Банк

Цептер Аккорд

1 месяц

1,5%

безотзывный

Цептер Банк

Цептер Этюд

12 месяцев

3%

безотзывный

Вклады в евро

В сегменте евро МТБанк также снизил ставку на 0,25% годовых. Десятую долю процента забрал у вкладчиков и Франсабанк. Цептер Банк по вкладу в евро увеличил ставку на 1%.

Банк

Вклад

Срок

Ставка

Отзывный/
безотзывный

МТБанк

 

Актуальный

1 месяц

0,1%

отзывный

Актуальный

12 месяцев

0,25%

безотзывный

Банк Решение

«Online-решение»

12 месяцев

0,7%

безотзывный

РРБ Банк

Infinite

12 месяцев

0,01%

безотзывный

Альфа-Банк

Альфа-Фикс

13 месяцев

0,15%

безотзывный

Белагропромбанк

 

@gro

370 дней

1,8%

безотзывный

@gro

35 дней

0,3%

безотзывный

Беларусбанк

Интернет-депозит-Тренд

12 месяцев

1%

безотзывный

Банк БелВЭБ

 

Выдатны-вэб

13 месяцев

1,85%

безотзывный

Интернет-вкл@д

1 месяц

0,1%

отзывный

Белинвестбанк

Срочный безотзывный

12 месяцев

0,2%

безотзывный

Белорусский народный банк

Вклад в будущее

12 месяцев

0,4%

безотзывный

БТА Банк

 

БТА Мини

35 дней

0,2%

безотзывный

БТА Рекордный

12 месяцев

0,7%

безотзывный

Банк ВТБ (Беларусь)

Окно возможностей

13 месяцев

0,7%

безотзывный

Идея Банк

Валютный фирменный плюс

12 месяцев

0,8%

безотзывный

Банк Москва-Минск

Оптимальный

12 месяцев

0,5%

безотзывный

Паритетбанк

Стабильный доход

12 месяцев

0,8%

безотзывный

Приорбанк

Выше.net

12 месяцев

0,25%

отзывный

Франсабанк

Верный расчет

12 месяцев

1,0%

безотзывный

Технобанк

 

е-Спринт

35 дней

0,3%

отзывный

Отличный

12 месяцев

0,9%

безотзывный

Цептер Банк

 

Цептер Аккорд

1 месяц

1%

безотзывный

Цептер Этюд

12 месяцев

2%

безотзывный

Банк, вклад

Срок, ставка

МТБанк

Актуальный

1 месяц

0,1%

отзывный

МТБанк

Актуальный

12 месяцев

0,25%

безотзывный

Банк Решение

«Online-решение»

12 месяцев

0,7%

безотзывный

РРБ Банк

Infinite

12 месяцев

0,01%

безотзывный

Альфа-Банк

Альфа-Фикс

13 месяцев

0,15%

безотзывный

Белагропромбанк

@gro

370 дней

1,8%

безотзывный

Белагропромбанк

@gro

35 дней

0,3%

безотзывный

Беларусбанк

Интернет-депозит-Тренд

12 месяцев

1%

безотзывный

Банк БелВЭБ

Выдатны-вэб

13 месяцев

1,85%

безотзывный

Банк БелВЭБ

Интернет-вкл@д

1 месяц

0,1%

отзывный

Белинвестбанк

Срочный безотзывный

12 месяцев

0,2%

безотзывный

Белорусский народный банк

Вклад в будущее

12 месяцев

0,4%

безотзывный

БТА Банк

БТА Мини

35 дней

0,2%

безотзывный

БТА Банк

БТА Рекордный

12 месяцев

0,7%

безотзывный

Банк ВТБ (Беларусь)

Окно возможностей

13 месяцев

0,7%

безотзывный

Идея Банк

Валютный фирменный плюс

12 месяцев

0,8%

безотзывный

Банк Москва-Минск

Оптимальный

12 месяцев

0,5%

безотзывный

Паритетбанк

Стабильный доход

12 месяцев

0,8%

безотзывный

Приорбанк

Выше.net

12 месяцев

0,25%

отзывный

Франсабанк

Верный расчет

12 месяцев

1,0%

безотзывный

Технобанк

е-Спринт

35 дней

0,3%

отзывный

Технобанк

Отличный

12 месяцев

0,9%

безотзывный

Цептер Банк

Цептер Аккорд

1 месяц

1%

безотзывный

Цептер Банк

Цептер Этюд

12 месяцев

2%

безотзывный

Ставки в российских рублях

Ставки по вкладам в российских рублях уже полгода остаются неизменными. Самая выгодная ставка по продуктам на год по-прежнему 6,5% годовых, самая низкая — 4% годовых.

Банк

Вклад

Срок размещения

Ставка

Отзывный/безотзывный

Альфа-Банк

Альфа-Фикс

13 месяцев

4,3%

безотзывный

Белагропромбанк

 

@gro

370 дней

6,5%

безотзывный

@gro

35 дней

3%

безотзывный

Беларусбанк

Интернет-депозит-Тренд

12 месяцев

6%

безотзывный

Банк БелВЭБ

 

Выдатны

1 месяц

2%

Безотзывный

Выдатны

12 месяц

4%

Безотзывный

Белинвестбанк

Срочный безотзывный

12 месяцев

4,6%

безотзывный

Белорусский народный банк

Вклад в будущее

12 месяцев

6,5%

безотзывный

БПС-Сбербанк

Сохраняй онлайн

12 месяцев

5,1−5,3%

безотзывный

Банк ВТБ (Беларусь)

Окно возможностей

13 месяцев

5,5%

безотзывный

Банк Москва-Минск

Оптимальный

12 месяцев

5,5%

безотзывный

Паритетбанк

Стабильный доход

12 месяцев

6,5%

безотзывный

Приорбанк

Пять звёзд

12 месяцев

4%

отзывный

Технобанк

 

Выгодный

45 дней

4%

отзывный

Новая вершина

12 месяцев

4%

отзывный

Франсабанк

Верный расчет

12 месяцев

6%

безотзывный

6,5%

безотзывный

Банк, вклад

Срок, ставка

Альфа-Банк

Альфа-Фикс

13 месяцев

4,3%

безотзывный

Белагропромбанк

@gro

370 дней

6,5%

безотзывный

Белагропромбанк

@gro

35 дней

3%

безотзывный

Беларусбанк

Интернет-депозит-Тренд

12 месяцев

6%

безотзывный

Банк БелВЭБ

Выдатны

1 месяц

2%

Безотзывный

Банк БелВЭБ

Выдатны

12 месяц

4%

Безотзывный

Белинвестбанк

Срочный безотзывный

12 месяцев

4,6%

безотзывный

Белорусский народный банк

Вклад в будущее

12 месяцев

БПС-Сбербанк

Сохраняй онлайн

12 месяцев

5,1−5,3%

безотзывный

Банк ВТБ (Беларусь)

Окно возможностей

13 месяцев

5,5%

безотзывный

Банк Москва-Минск

Оптимальный

12 месяцев

5,5%

безотзывный

Паритетбанк

Стабильный доход

12 месяцев

6,5%

безотзывный

Приорбанк

Пять звёзд

12 месяцев

4%

отзывный

Технобанк

Выгодный

45 дней

4%

отзывный

Технобанк

Новая вершина

12 месяцев

4%

отзывный

Франсабанк

Верный расчет

12 месяцев

6%

безотзывный

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Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Ставки по вкладам в иностранной валюте ведут себя нестабильно вместе со скачущим курсом западной валюты. FINANCE.TUT.BY проанализировал предложения по "коротким"...
 
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