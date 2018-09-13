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Бензиновый, дизельный или электрический: в Париже дебютирует новый кроссовер DS 3 Crossback

14.09.2018 09:18 — Разное | Tut.by  
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Отделившееся от Citroen отделение DS обнародовало информацию о компактном «паркетнике» DS 3 Crossback, который, по задумке, составит конкуренцию моделям вроде Audi Q2 и Mini Countryman.


В основу кроссовера длиной 4,12 м легла платформа CMP (Common Modular Platform), помимо традиционных ДВС позволяющая использовать и электрический привод. Для новинки, которая приходит на смену хэтчбеку DS 3, заявлены бензиновые двигатели 1.2 PureTech мощностью 100, 130 и 155 лошадиных сил, а также два 1,6-литровых дизеля Blue HDi (100 и 130 сил). В пару всем моторам идет 8-ступенчатый «автомат».


Позже гамма пополнится электрической модификацией E-Tense — это будет первый электрокар бренда DS. В движение она будет приводиться 136-сильным электромотором (крутящий момент — 260 Нм), заряда блока батарей емкостью 50 кВтч должно хватить примерно на 300 км пробега (по новому циклу WLTP).


Новинка получит широкие возможности персонализации благодаря 10 различным вариантам колесных дисков, 10 цветовым вариантам окраски кузова и трем вариантам окраски крыши.

DS 3 Crossback получит целый комплекс электронных помощников, включая систему Drive Assist, позволяющей автоматически удерживать расстояние до впереди идущего автомобиля, а также корректировать траекторию движения на скорости до 180 км/ч, а также систему экстренного торможения, которая может распознавать велосипедистов и пешеходов даже ночью. Мультимедиа-система кроссовера — с экраном диагональю 10,3 дюйма и возможностью доступа в Интернет.


Премьера DS 3 Crossback состоится на октябрьском автошоу в Париже, но в продаже кроссовер появится не раньше следующего года.

 
 
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