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Стабильный доход в долларах США с компанией ЗАО Чистый берег

14.09.2018 09:00 — Разное | Myfin  
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Стабильный доход в долларах США с компанией ЗАО Чистый берег
Стабильный доход в долларах США с компанией ЗАО «Чистый берег»
Мы благодарим всех, кто доверил нам свои средства!

В качестве своеобразного промежуточного отчета, мы хотим ознакомить держателей наших ценных бумаг с результатами выполнения компанией ЗАО «Чистый берег» своих обязательств.

К текущему моменту, согласно утвержденного графика, были произведены выплаты купонного дохода:

30 апреля 2018 года на сумму в 40 280 долларов США

31 июля 2018 так же на сумму 35 280 долларов США.

 
 
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22 января 2018 года стартовала продажа 1-ого выпуска облигации ЗАО Чистый Берег , неожиданно для нас, казавшийся на тот момент, большой объём эмиссии был распродан мене...
 
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