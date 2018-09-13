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Стабильный доход в долларах США с компанией ЗАО Чистый берег
Мы благодарим всех, кто доверил нам свои средства!
В качестве своеобразного промежуточного отчета, мы хотим ознакомить держателей наших ценных бумаг с результатами выполнения компанией ЗАО «Чистый берег» своих обязательств.
К текущему моменту, согласно утвержденного графика, были произведены выплаты купонного дохода:
30 апреля 2018 года на сумму в 40 280 долларов США
31 июля 2018 так же на сумму 35 280 долларов США.
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