

Стабильный доход в долларах США с компанией ЗАО «Чистый берег»

Мы благодарим всех, кто доверил нам свои средства!

В качестве своеобразного промежуточного отчета, мы хотим ознакомить держателей наших ценных бумаг с результатами выполнения компанией ЗАО «Чистый берег» своих обязательств.

К текущему моменту, согласно утвержденного графика, были произведены выплаты купонного дохода:

30 апреля 2018 года на сумму в 40 280 долларов США

31 июля 2018 так же на сумму 35 280 долларов США.