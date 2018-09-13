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Китайским медикам интересен опыт профилактики заболеваний среди жителей Могилевской области

14.09.2018 — Разное | Маяк Преднепровья  
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Китайским медикам интересен опыт профилактики заболеваний среди жителей Могилевской областиКитайским медикам интересен опыт поддержания общей гигиены и профилактики заболеваний среди жителей Могилевской области. Об этом в ходе встречи с заместителем председателя Могилевского облисполкома Андреем Кунцевичем рассказал заместитель директора Комитета по делам здравоохранения и планирования семьи провинции Хэнань Хуан Вэй, который возглавил китайскую делегацию, прибывшую с двухдневным визитом в Могилевскую область.

В ходе состоявшихся переговоров стороны обратили внимание на то, что в текущем году исполняется 15 лет со дня подписания документов о сотрудничестве на межрегиональном уровне между тремя провинциями Китая – Хэнань, Хунань и Цзянсу – и Могилевской областью. За прошедшее время реализован ряд проектов в различных сферах, в том числе в здравоохранении – в Могилеве открыт центр традиционной китайской медицины. Совместная работа над его созданием дала возможность китайским медикам познакомиться с системой функционирования здравоохранения в Могилевской области. Нынешний визит в Могилевскую область делегации из провинции Хэнань, которая является самой густонаселенной в Китае, вызван желанием детально изучить, как работают объекты здравоохранения в регионе, как они взаимодействуют между собой и благодаря чему удается белорусским медикам добиться ежегодного снижения детской смертности и младенческой смертности в частности.

Принимавший участие во встрече начальник управления здравоохранения Могилевского облисполкома Александр Жилин напомнил коллегам, что младенческая смертность в Беларуси – одна из самых низких в мире. Сейчас наша страна занимает по этому показателю третье место. Младенческая смертность в Беларуси составляет 3,2 промилле (три смерти на 1000 родившихся живыми детей). В США, например, этот показатель составляет порядка 6-7. Достигнутые результаты по младенческой смертности в Могилевской области – лучшие в стране.

Китайские коллеги также выразили заинтересованность посетить лично учреждения здравоохранения региона и обсудить детально цикл совместных мероприятий, в рамках которых будет изучен опыт могилевских медиков по поддержанию общей гигиены населения и профилактике заболеваний, в том числе вирусных.

Обсуждение затронутых тем белорусские и китайские медики продолжили в ходе посещения могилевских медучреждений.

mogilevnews.by

 

 
Теги: знакомства, Могилев
 
 
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Китайским медикам интересен опыт поддержания общей гигиены и профилактики заболеваний среди жителей Могилевской области. Об этом в ходе встречи с
 
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