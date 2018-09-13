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Проверка фактов: правда ли, что преступность в Германии растет за счет мигрантов?

14.09.2018 08:56 — Разное | UDF  
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Полиция охраняет крайне правых демонстрантов в городе Хемниц. GETTY IMAGES
Утверждение: Заместитель председателя крайне правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) заявил, что в прошлом году нелегальные иммигранты в Германии совершили 447 убийств.

Факты: Министерство внутренних дел Германии сообщает, что в 2017 году 27 нелегальных мигрантов совершали либо убийства, либо покушения на убийство, как умышленные, так и непреднамеренные. Число 447 относится к убийствам или попыткам убийства, совершенных всеми соискателями убежища и беженцами, большинство из которых уже находятся в Германии совершенно легально. Общий уровень преступности в Германии идет на убыль, достигнув минимального уровня с 1992 года. При этом преступность среди мигрантов возросла.

За последние несколько недель в городе Хемниц на востоке Германии усилилась напряженность вокруг вопроса о преступности, вызванной наплывом мигрантов.

Крайне правые в этом городе призвали к акциям протеста после того, как в ходе драки 26 августа 35-летний немец получил ножевое ранение, ставшее для него смертельным. По подозрению в этом убийстве были арестованы двое мигрантов - один из Сирии, другой из Ирака.

На следующий день начался контр-протест, организованный левыми активистами и антифа, в рамках которого в центре города прошел концерт и звучали призывы против насилия и ксенофобии.

9 сентября в городе Кётен, также на востоке Германии, прошли одновременно две демонстрации противоположной направленности, организованные как крайне правыми, так и левыми силами. Демонстрации были созваны после того, как в столкновении с выходцами из Афганистана погиб 22-летний немец.

На пике наплыва беженцев и нелегальных мигрантов в Европу в 2015 году более полутора миллиона соискателей убежища прибыли в Германию. На этом фоне в стране стала нарастать антииммигрантская и антиисламская риторика, а также заметно возрос уровень поддержки крайне правой партии АдГ ("Альтернатива для Германии").

Зампредседателя АдГ Беатрикс фон Шторх сказала в интервью Би-би-си: "За прошлый год у нас [в стране] нелегальными мигрантами было совершено 447 убийств".


Права ли она?

Согласно данным, предоставленным министерством внутренних дел Германии, в 2017 году 27 нелегальных мигрантов либо совершили, либо попытались совершить убийство.

Данные о 447 совершенных убийствах, которые привела представитель АдГ, касаются всех просителей убежища и беженцев, большинство из которых уже находятся в Германии на легальном положении.

Всего в Германии в прошлом году под подозрением в преступлениях такого рода оказался 2971 человек - 15% из них это беженцы и просители убежища.


Преступность в Германии

За исключением недолгого периода в середине 2000-х годов уровень преступности в Германии падает с начала 1990-х.

Но этот тренд изменился в 2015 году, как раз в тот момент, когда в страну начали прибывать сотни тысяч нелегальных мигрантов.

В 2014 году полиция зарегистрировала 6,1 млн случаев преступной деятельности. К 2016 году эта цифра возросла до 6,4 млн, но в нее входят и нарушения миграционного законодательства, что, само собой, затрагивает лишь иммигрантов.

Проверка фактов: правда ли, что преступность в Германии растет за счет мигрантов?


Преступления с применением насилия между 2014 и 2016 годами возросли от 180 тысяч до 193 тысяч случаев в год.

За тот же период число убийств возросло на 14.6%, а изнасилований - на 8%.

Однако в 2017 году общее число преступлений, в том числе и нарушений миграционного законодательства, упало на 10%.

Число преступлений с применением насилия между 2016 и 2017 годами упало на 2,5%.


Мигранты и преступность

Партия АдГ утверждает, что массовый приток мигрантов и рост преступности связаны между собой.

Статистика указывает, что с 2014 года доля негерманцев среди подозреваемых в преступлениях возросла с 24% до 30% (за вычетом нарушений миграционного законодательства).

В 2017 году лица, классифицируемые как соискатели убежища, беженцы из зон боевых действий или же нелегальные иммигранты, составляли 8,5% всех подозреваемых, несмотря на то, что они представляют лишь 2% населения Германии.

Проверка фактов: правда ли, что преступность в Германии растет за счет мигрантов?


В том, что касается преступлений с применением насилия, в 2017 году 10,4% всех подозреваемых в убийстве и 11,9% подозреваемых в сексуальных преступлениях были беженцами или просителями убежища.

Анализ статистики, проведенный правительством земли Нижняя Саксония, которая находится на четвертом месте по числу принятых беженцев, указывает, что между 2014 и 2016 годами преступления с применением насилия увеличились на 10,4%.

При этом анализу подверглись лишь те случаи, когда преступник был найден и признан виновным. Выяснилось, что за рост подобной преступности почти полностью ответственны прибывшие в страну мигранты.


Молодые люди и преступность

Криминологи говорят, что демографический состав притока мигрантов играет важную роль.

В 2014 году немцы мужского пола в возрасте от 14 до 30 лет представляли лишь 9% населения Германии, но совершали более половины преступлений.

Среди прибывших в 2015 году просителей убежища молодые люди мужского пола в возрасте от 16 до 30 лет составляют 27%.

"Все зависит от демографии", - говорит доктор Доминик Кудлачек из Криминологического исследовательского центра Нижней Саксонии.

"Как мигранты из стран ЕС, так и беженцы - речь идет о людях моложе среднего возраста в Германии, и преимущественно о людях мужского пола. В каждой стране юноши и молодые мужчины совершают большинство преступлений".

Проверка фактов: правда ли, что преступность в Германии растет за счет мигрантов?

Конфликт среди мигрантов в центре по приему беженцев в Эльвангене потребовал вмешательства полиции. Фото: GETTY IMAGES

На рост преступности в среде мигрантов и беженцев влияют и другие факторы, указывает доктор Кудлачек.

"Они социально изолированы, они одиноки, и живут бок о бок с людьми, находящимися в таких же условиях и под воздействием тех же факторов риска. Большинство находятся в местах, похожих на лагеря для беженцев, где почти невозможно уединиться, что повышает риск совершения преступлений", - говорит он.

Люди, добивающеися статуса беженца в Германии, сталкиваются со многочисленными бюрократическими проволочками, прежде чем им будет позволено искать работу. Они получают пособие от государства, но его размер ограничен.

По словам доктора Кудлачека, многие из числа совершаемых в этой среде преступлений, особенно насильственного характера, направлены против таких же беженцев, как они сами.

 
 
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В городе Хемниц на востоке Германии усилилась напряженность вокруг вопроса о преступности, вызванной наплывом мигрантов.
 
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