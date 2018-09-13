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Застройщик "Уютного квартала" в Зеленом Луге может быть объявлен банкротом

14.09.2018 08:39 — Разное | UDF  
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Экономический суд Минской области возбудил производство по делу об экономической несостоятельности в отношении фирмы «Фрэлиэйсэксим», принадлежащей почетному консулу Казахстана в Беларуси Чермену Шоканову.

Крупная компания, которая в начале 2000-х годов конкурировала со структурами Александра Мошенского по импорту рыбы в Беларусь, а сейчас занимается инвестициями в недвижимость, может быть объявлена банкротом.

Соответствующая информация появилась на портале Единого государственного реестра сведений о банкротстве.

С заявлением на «Фрэлиэйсэксим» обратился ее кредитор – компания «Лаки Кэренси». Как сказано в документах дела, размер требований кредитора к должнику составляет 2 473 482, 72 рубля или свыше 1,1 млн долларов.

Решением суда на «Фрэлиэйсэксим» введен защитный период (до 5 ноября 2018 года), в течение которого компания обязана предоставить полный список кредиторов и дебиторов и другие документы, необходимые для принятия решения о дальнейшей судьбе этого, одного из старейших бизнесов Беларуси.

«Фрэлиэйсэксим» была создана в 1994 году авиационным инженером Черменом Шокановым. На первом этапе она поставляла рыбу и морепродукты на рынок Беларуси и продолжительное время занимала лидирующие позиции в этом направлении. В конце 2000-х годов бизнесмен, являющийся почетным консулом Казахстана в Беларуси, реорганизовал и диверсифицировал бизнес. Была создана Группа компаний «Дельфин», в рамках которой «Фрэлиэйсэксим» начала инвестировать в недвижимость. Чермен Шоканов занялся также ресторанным бизнесом («Виноградъ» и «Піўняры»), торговлей металлопродукцией.

На сайте «Дельфина» значатся проекты, которые входят в портфель группы – построенные бизнес-центр на улице Лобанка и торговый центр на Алибегова, а также новое здание посольства Казахстана в Беларуси на проспекте Победителей.

«Фрэлиэйсэксим» также начала строить жилой комплекс «Уютный квартал» в Зеленом Луге, но «завязла» в этом проекте. В 2015 году о проблемах застройщика — отсутствии денег на выполнение обязательств перед потенциальными новоселами — писала газета «СБ. Беларусь сегодня». Проект отказался кредитовать банк и партнер по стройке, и все обязательства легли на плечи «Фрэлиэйсэксим», который продолжал строить «Уютный квартал» за счет собственных средств и денег, полученных от продажи жилищных облигаций.

 
 
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Крупная компания в начале 2000-х годов конкурировала со структурами Мошенского, а сейчас занимается инвестициями в недвижимость.
 
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