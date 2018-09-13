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Калинкина: Национальная идея есть - ее кричат на стадионах
Светлана Калинкина, фото Еврорадио
Так есть у белорусской нации своя национальная идея или нет? И если мы до своей нацидеи еще не доросли, то можем ли считаться нацией? Возможно, нам стоит взять и сформулировать такую идею для белорусов?
На наш взгляд, пришло время начать дискуссию и определить, сформулировать белорусскую национальную идею. И мы продолжаем это делать в новом осеннем сезоне авторской программы "Идея Х", которую по-прежнему ведут ее политический обозреватель Еврорадио Змитер Лукашук и московский философ Максим Горюнов.
По обычаю, в качестве гостей, которые помогают нам формулировать национальную идею, — политики и литераторы, экономисты и музыканты, айтишники и культурологи. Все вы.
Программа выходит раз в неделю.
13 сентября в студии Еврорадио журналистка Светлана Калинкина.
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Лукашенко убежден, что мы еще до своей национальной идеи не доросли. Другие утверждают, что такая идея у белорусов есть.
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