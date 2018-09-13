Калинкина: Национальная идея есть - ее кричат на стадионах



Светлана Калинкина, фото Еврорадио

Так есть у белорусской нации своя национальная идея или нет? И если мы до своей нацидеи еще не доросли, то можем ли считаться нацией? Возможно, нам стоит взять и сформулировать такую ​​идею для белорусов?На наш взгляд, пришло время начать дискуссию и определить, сформулировать белорусскую национальную идею. И мы продолжаем это делать в новом осеннем сезоне авторской программы "Идея Х", которую по-прежнему ведут ее политический обозреватель Еврорадио Змитер Лукашук и московский философ Максим Горюнов.По обычаю, в качестве гостей, которые помогают нам формулировать национальную идею, — политики и литераторы, экономисты и музыканты, айтишники и культурологи. Все вы.Программа выходит раз в неделю.13 сентября в студии Еврорадио журналистка Светлана Калинкина.