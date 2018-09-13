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Калинкина: Национальная идея есть - ее кричат на стадионах

14.09.2018 08:11 — Разное | UDF  
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Светлана Калинкина, фото Еврорадио
Философы и мыслители прошлого утверждали, что национальная идея должна быть у каждой нации. Глава сегодняшней независимой Беларуси убежден, что мы еще до своей национальной идеи не доросли. Другие утверждают, что такая идея у белорусов есть.

Так есть у белорусской нации своя национальная идея или нет? И если мы до своей нацидеи еще не доросли, то можем ли считаться нацией? Возможно, нам стоит взять и сформулировать такую ​​идею для белорусов?

На наш взгляд, пришло время начать дискуссию и определить, сформулировать белорусскую национальную идею. И мы продолжаем это делать в новом осеннем сезоне авторской программы "Идея Х", которую по-прежнему ведут ее политический обозреватель Еврорадио Змитер Лукашук и московский философ Максим Горюнов.

По обычаю, в качестве гостей, которые помогают нам формулировать национальную идею, — политики и литераторы, экономисты и музыканты, айтишники и культурологи. Все вы.

Программа выходит раз в неделю.

13 сентября в студии Еврорадио журналистка Светлана Калинкина.

 
 
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Лукашенко убежден, что мы еще до своей национальной идеи не доросли. Другие утверждают, что такая идея у белорусов есть.
 
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