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В Беларуси появился новый рэпер — Тима Белорусских. Его песня "Мокрые кроссы" на "Яндекс.Музыка" попала на второе место чарта и обогнала новый трек Imagine Dragons "Natural". На SoundCloud хит "Мокрые кроссы" прослушали 1,65 миллионов раз.По информации портала, артистом занимается Kaufman Label, который представляется первым белорусским рэп-лейблом. О рэпере известно, что ему 20 лет, он играл в футбол, хорошо учился в школе и закончил экономический колледж. Серьезно начал заниматься музыкой в ​​конце 2017 года, а в начале этого года выпустил дебютный ЕР из пяти треков. Среди них — "Мокрые кроссы".Первый большой сольный концерт Тимы Белорусских запланирован на 20 октября в столичном клубе Re:Public.Нам музыка Тимы напоминает Макса Коржа. Такое впечатление оставляют "Мокрые Кроссы" и у любителей рэпа: мол, молодой Корж. Но, естественно, много Коржов не бывает. Тем более, звучит музыка Тимы Белорусских очень стильно.