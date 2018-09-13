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Песня рэпера "Мокрые кроссы" Тимы Белорусских - в топах "Яндекс.Музыка"
Фото из instagram певца
По информации портала
Первый большой сольный концерт Тимы Белорусских запланирован на 20 октября в столичном клубе Re:Public.
Нам музыка Тимы напоминает Макса Коржа. Такое впечатление оставляют "Мокрые Кроссы" и у любителей рэпа: мол, молодой Корж. Но, естественно, много Коржов не бывает. Тем более, звучит музыка Тимы Белорусских очень стильно.
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В Беларуси появился новый рэпер — Тима Белорусских.
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