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МАЗ наносит ответный удар! Белорусы вырвались на второе место на марафоне по пустыне

14.09.2018 09:30 — Разное | Tut.by  
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Экипаж Сергея Вязовича успешно преодолел третий этап ралли-рейда Turkmen Desert Race. В результате белорусские гонщики поднялись на второе место в общем зачете, рассказали AUTO.TUT.BY в пресс-службе ОАО «МАЗ».


Третий спецучасток протяженностью 236 км прошел в центре пустыни Каракумы. Гонщики преодолели песчаные участки и высохшие русла рек. Белорусы справились с этой задачей без каких-либо сложностей: все три экипажа команды «МАЗ-СПОРТавто» финишировали с небольшим отставанием от лидера.

Сергей Вязович показал на этапе второе время. В пути у грузовика лопнуло колесо, и около 10 минут потребовалось на его замену. Победителем заезда стал гонщик команды «КАМАЗ-мастер» Айрат Мардеев, выигравший себе 10 минут. В генеральной классификации самый быстрый МАЗ поднялся на вторую строчку с отставанием от лидера в 11 минут.

МАЗ Алексея Вишневского приехал четвертым с гандикапом в 17 минут, пропустив вперед Дмитрия Сотникова. В «абсолюте» белорусский экипаж занимает такое же место и отстает от Айрата Мардеева на 32 минуты.

«Дорога была еще хуже, чем вчера: медленное бездорожье, много песчаных дорожек, высоких подъемов и спусков, поэтому ехали медленно, — отметил Алексей Вишневский. — Примерно на 70-м километре у нас сломался вал стабилизатора — пришлось остановиться, открутить и подвязать цилиндр, так и ехали до финиша».

Экипаж под управлением Александра Василевского оказался на пятом месте, проиграв победителю 19 минут. В общем зачете он входит в пятерку с отставанием в 58 минут.

«На трассе нам встречались небольшие дюны и песчаные участки феш-феш, хотя они и не такие вязкие, как на „Дакаре“. Опасность представляло прохождение солончаков, поскольку там было много камней. Мы сбавляли темп, чтобы не повредить автомобиль и не порезать колеса», — рассказал Александр Василевский.

Ралли-рейд Turkmen Desert Race проходит с 11 по 15 сентября. Его маршрут связывает древний город Амуль (ныне — Туркменабад) и прибрежный Хазар у Каспийского моря. Протяженность трассы составляет 1614 км, из них 1203 км приходятся на спецучастки. Гонщики едут по пустыне Каракумы с ее песками и большими барханами.

 
 
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Третий спецучасток протяженностью 236 км прошел в центре пустыни Каракумы. Гонщики преодолели песчаные участки и высохшие русла рек.
 
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