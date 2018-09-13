Алкоголь способствует попаданию в кровь бактерий

Ученые из Медицинской школы Университета Массачусетса, США установили, что прием алкоголя способствует попаданию в кровь бактерий из кишечника. Это может провоцировать нежелательные иммунные реакции.

Добровольцы, мужчины и женщины, употребляли под наблюдением исследователей крепкий алкоголь, а в процессе у них несколько раз брались анализы крови. На определенном этапе в крови всех участников исследований были обнаружены ДНК бактерий.

Алкоголь повышает проходимость стенок кишечника, из-за чего в кровь проникают опасные микроорганизмы. Повышается уровень эндотоксинов. В ответ на это активизируется производство Т-клеток. Организм реагирует на это лихорадкой и острым разрушительным для тканей воспаление.

"Даже единократно превысив дозу алкоголя (больше 5 порций крепкого алкоголя за два часа для мужчин и 4 - для женщин), вы рискуете получить сильнейший иммунный ответ", - предостерегают исследователи.