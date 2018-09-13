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С пользой для осанки, глаз и учебы: как выбрать парту для ребенка?
Согласно данным ВОЗ, около 60% школьников имеют проблемы с осанкой, 4% первоклассников и более 40% выпускников страдают от близорукости и других заболеваний зрения. Эти две проблемы чаще всего настигают детей с началом школьной жизни.
Но есть и хорошая новость. Врачи утверждают, что в первые десять лет жизни многие нарушения осанки и зрения можно предотвратить или отложить до взрослого возраста. Спорт и активные игры, правильное питание, в меру жесткое спальное место, уменьшение количества часов, проведенных с гаджетами или перед экранами телевизоров/компьютеров – эти простые советы слышали все родители. Однако существует еще один важный фактор, влияющий на состояние осанки и зрения у детей. Это – рабочее место школьника. Дома. Сколько часов дети проводят за столом или партой дома, трудясь над прописями, делая домашнее задание, готовя рефераты и доклады, штудируя учебники? Много. А вы уверены, что рабочее место вашего ребенка соответствует всем правилам формирования здоровой осанки, хорошего зрения и комфортно во всех отношениях?
Проверьте себя, ответив на несколько вопросов.
В современной школе у детей большая нагрузка. Подготовка домашних заданий у учащихся средних классов занимает минимум 3 часа, а старшеклассники, вернувшись из школы, садятся за уроки и проводят за рабочим столом до 6-8 часов ежедневно. Поэтому к выбору мебели для школьника следует подходить очень тщательно. С чего начать? Портал
Оптимальный выбор - парты-трансформеры, "растушие" вместе со школьником. Причем в продаже есть как продвинутые варианты, так и экономные. Пример последних - модель
Набор из парты и стульчика
Для учащихся старших классов хорошим выбором станет модель
Настоящий домашним офисом можно назвать модель
Как выбирать домашнюю мебель для школьника? Конечно, вместе с ребенком! Само собой разумеется, что рабочий стол или парта должны быть изготовлены из качественных материалов. Но не менее важно, чтобы рабочее место нравилось школьнику и настраивало его на серьезный лад. Позаботьтесь о здоровье и хорошем настроении своего ребенка!
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Согласно данным ВОЗ, около 60% школьников имеют проблемы с осанкой, 4% первоклассников и более 40% выпускников страдают от близорукости и других заболеваний зрения....
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