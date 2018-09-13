С пользой для осанки, глаз и учебы: как выбрать парту для ребенка?

Согласно данным ВОЗ, около 60% школьников имеют проблемы с осанкой, 4% первоклассников и более 40% выпускников страдают от близорукости и других заболеваний зрения. Эти две проблемы чаще всего настигают детей с началом школьной жизни.

Но есть и хорошая новость. Врачи утверждают, что в первые десять лет жизни многие нарушения осанки и зрения можно предотвратить или отложить до взрослого возраста. Спорт и активные игры, правильное питание, в меру жесткое спальное место, уменьшение количества часов, проведенных с гаджетами или перед экранами телевизоров/компьютеров – эти простые советы слышали все родители. Однако существует еще один важный фактор, влияющий на состояние осанки и зрения у детей. Это – рабочее место школьника. Дома. Сколько часов дети проводят за столом или партой дома, трудясь над прописями, делая домашнее задание, готовя рефераты и доклады, штудируя учебники? Много. А вы уверены, что рабочее место вашего ребенка соответствует всем правилам формирования здоровой осанки, хорошего зрения и комфортно во всех отношениях?





Проверьте себя, ответив на несколько вопросов.

Рабочее место вашего школьника расположено у окна? Достаточно ли света падает на стол? Падает ли свет слева (для правшей) или справа (для левшей)?

Имеется ли дополнительная лампа для освещения рабочего места в темное время суток или пасмурную погоду?

Высота стула соответствует росту ребенка? Стул имеет удобную спинку, а ноги всей стопой стоят на полу, когда ребенок сидит?

Регулируется ли высота стола, предназначенного для выполнения домашних заданий? Либо меняете ли вы стол каждые 1-2 года в соответствии с ростом ребенка?

У столешницы достаточно удобный наклон, чтобы ребенок, выполняя различные задания, не наклонялся и не "ложился" боком на парту?

Правильную ли высоту имеет столешница? Пусть ребенок поставит локти на стол – кончики пальцев должны касаться висков.

Есть ли в наличии полки с принадлежностями для работы "на расстоянии вытянутой руки"? Они нужны для того, чтобы стол оставался свободным, а ребенок не вставая мог взять канцелярские принадлежности, тетради или атласы.

В современной школе у детей большая нагрузка. Подготовка домашних заданий у учащихся средних классов занимает минимум 3 часа, а старшеклассники, вернувшись из школы, садятся за уроки и проводят за рабочим столом до 6-8 часов ежедневно. Поэтому к выбору мебели для школьника следует подходить очень тщательно. С чего начать? Портал www.interfax.by вместе со специалистами магазина детской мебели FUNDESK предлагает сравнить несколько популярных парт и столов для школьников – и выбрать ту мебель, которая лучше всего подойдет вашему ребенку.

Оптимальный выбор - парты-трансформеры, "растушие" вместе со школьником. Причем в продаже есть как продвинутые варианты, так и экономные. Пример последних - модель Piccolino , подходящая для детей ростом от 110 до 170 см. Размеры столешницы, которую можно наклонять до 40º для удобства письма, чтения и рисования, - 664x474 мм, такое рабочее пространства комфортно как для первоклассников, так и для учащихся четвертого класса, потом, возможно, стол придется поменять на более "старшую" модель. Piccolino предлагается как в классическом сером цвете, так и в голубом и розовом вариантах. В паре с партой идет удобный стульчик, также с регулируемой высотой.





Набор из парты и стульчика Lavoro отличается увеличенной до 80 сантиметров шириной столешницы. А также дополнительным, впридачу к выдвижному ящику и встроенному пеналу, островком, на который можно поместить светодиодную лампу и подставку для книг, идущие в комплекте.





Для учащихся старших классов хорошим выбором станет модель Volare , со столешницей почти метровой ширины.





Настоящий домашним офисом можно назвать модель Sognare , предназначенная для детей ростом от 110 см и выше. Ширина ее столешницы составляет 1,2 метра, имеется надстройка и дополнительный ящик для хранения школьных принадлежностей.





Как выбирать домашнюю мебель для школьника? Конечно, вместе с ребенком! Само собой разумеется, что рабочий стол или парта должны быть изготовлены из качественных материалов. Но не менее важно, чтобы рабочее место нравилось школьнику и настраивало его на серьезный лад. Позаботьтесь о здоровье и хорошем настроении своего ребенка!