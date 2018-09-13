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Уволенный первый вице-премьер Матюшевский снова вернулся в банкиры

14.09.2018 09:19 — Разное | KYKY  
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В середине августа Лукашенко устроил разнос правительству и заменил ряд чиновников. Многие удивлялись, что с должности сняли первого вице-премьера Василия Матюшевского, и гадали, куда он теперь пойдет. Похоже, в банкиры. В четверг, 13 сентября, он прошел квалификационную комиссию Нацбанка на соответствие должности руководителя банка, пишет TUT.by.

Скорее всего Матюшевский займет пост председателя банка БелВЭБ. Есть еще вакантное место в Банке развития, которым руководил новый премьер-министр Сергей Румас. 

В пресс-службе Нацбанка подтверлили только то, что проводилась комиссия, и отметили, что будущие должности там не обсуждаются. 

Василий Матюшевский родился в Орше в 1969 году. Окончил БГУ, аспирантуру и Лондонскую школу бизнеса. Начал карьеру в МИД Беларуси, но чуть позже перешел в Нацбанк, где проработал 15 лет и ушел, будучи в должности зампреда правления. Вернулся на госслужбу в декабре 2014 года с поста главы БПС-Сбербанка. Эксперты отмечают, что в то время, когда за макроэкономику страны отвечали Матюшевский и нынешний глава Нацбанка Павел Каллаур, экономическая ситуация была самой предсказуемой и стабильной за всю независимую историю страны, а инфляция была рекордно низкой. 

 
 
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В середине августа Лукашенко устроил разнос правительству и заменил ряд чиновников. Многие удивлялись, что с должности сняли первого вице-премьера Василия...
 
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