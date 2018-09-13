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"Я не россиянин". Четыре скандала с участием Андрея Орловского

14.09.2018 09:19 — Разное | Партизан  
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Белорусский боец очень любит родину.

"Я не россиянин". Четыре скандала с участием Андрея Орловского
Демарш в прямом эфире

Намедни в эфире телеканала "Матч ТВ" вышла передача с участием Андрея Орловского, пишет pressball.by. Во время прямой трансляции белорус оскорбился ходом обсуждения и покинул студию. Повод был весомым. Эксперты обсуждали причины, по которым 39-летнего спортсмена не увольняют из UFC, а параллельно на заднем экране демонстрировались фрагменты боев, где Орловский проигрывает нокаутом, в том числе и Федору Емельяненко.

"Вы это в прямом эфире показываете?

Давайте закончим интервью. Такое впечатление, что вы качаете только российских бойцов, и в какой-то момент это… Ну… Давайте просто закончим. Вы россиянин… Качаете? Ну качайте дальше, я закончил", — произнес спортсмен.

"Андрей родился в Беларуси, но у него русские родители, — Приводит AllBoxing.Ru слова менеджера Андрея Леонид Каролинский. — Он — православный человек, и занимается церковной благотворительной деятельностью. У Андрея в субботу будет рекорд. Больше всех боев в тяжелом весе в рамках UFC у Фрэнка Мира — 27, у Андрея сейчас 26. Ему принадлежит два рекорда по самой быстрой победе нокаутом в титульном бою — 15 секунд, и самой быстрой победе сабмишеном в титульном бою — 47 секунд. Он почти 20 лет выступает в UFC. Он пришел в UFC вместе с Даной Уайтом. 

Первый турнир Уайта в качестве президента был дебютным турниром для Андрея. Я не понимаю, почему нельзя было поговорить об этом и как-то отметить эти достижения. Вместо этого на экране кадры, где он проигрывает. 

Вы когда-нибудь выдели рекламу поединка, где демонстрируют, как участники этого боя проигрывают нокаутом? Я не видел. Я считаю, что такой заслуженный спортсмен, как Андрей Орловский, достоин уважения, а не такого отношения, которого его удостоили в студии "Матч ТВ". Более того, программа является частью промоушена предстоящего мероприятия UFC, но начинается она с бойца, который выступает в Bellator. Они несколько раз показали, как Андрей проиграл Федору. Что это за раскрутка боя? 

Почему разговор о боях, которые были 10 лет назад, 4 года назад, но не обсуждается то, что было в последних трех боя? Андрей выиграл два боя, а третий бой, на мой взгляд, он тоже выиграл, но решение отдали в пользу другого. Его привели в студию, чтобы обсуждать его поражения? Андрей живет в русских традициях, приезжает в Россию, а ему оказывают такой прием. Если бы там сидел Дана Уайт, был бы такой скандал, что мало никому не показалось. Я считаю, что они обязаны принести Андрею извинения. 

То, что происходило в студии, было абсолютно неэтично и нетактично. Если вы будете так неуважительно относиться к спортсменам, то они просто перестанут ходить к вам на интервью".


Драка в бобруйском злачном заведении

Наверняка вы заметили, что последний десяток лет Орловский появляется на публике с деформированным носом. Многие считают, что это связано с профессией Андрея. Впрочем, все гораздо прозаичнее. 

Дело происходило в бобруйской забегаловке за два месяца до боя с россиянином Федором Емельяненко. Боец выпивал и кушал, а рядом его столом бравая компания местных борцов оттачивала приемы. Не выдержав бескультурного поведения посетителей, Орловский сделал ребятам замечание. Скорее всего, в грубой форме — история умалчивает. Как бы то ни было, в результате спортсмен получил неожиданный удар сзади по лицу, в область носа. Отвечать на него Андрей не стал. На кону стояло многое (за бой с Емельяненко белорус получил самый большой гонорар в карьере). Оказаться под следствием за причинение тяжких телесных повреждений своим обидчикам — дело мало приятное. Потому Орловский поступил, как умный человек, и ретировался, отделавшись лишь сломанным носом. 

"Тогда у меня была только одна мысль: поскорее уехать оттуда, — вспоминает Андрей. — Рисковать не стоило. Может быть, я поступил неправильно, что все это "схавал". Такие мысль меня сейчас посещают. Но на тот момент я был уверен в своих действиях. Меня явно провоцировали. Сразу прибежал охранник, следом приехала милиция. Если ввязался бы в конфликт, боя с Емельяненко не случилось бы. Хотя, может, и на пользу пошло бы: не проиграл бы ему". 

"Fuck russians"

В России до сих пор обижаются на Орловского за сказанные в разговоре с американским бойцом слова. Впрочем, Андрей уверяет: его неправильно поняли.

"Мои слова часто вырывают из контекста. По факту, я — белорус. Я родом из СССР — я не россиянин. Если кто-то болезненно воспринимает мои слова, я не буду за каждым ходить и пытаться переубедить. 

Мою фразу вырвали из контекста. Мы разговаривали с Дональдом Серроне, и он на меня "Russian-russian". Я ему говорю: "Я не россиянин. Это то же самое, что я буду тебя англичанином называть".

Обещал избить журналиста

Андрей Орловский во время интервью с главным инсайдером UFC Ариэлем Хельвани сказал, что хочет найти ММА-журналиста Люка Томаса и ударить его. Томас посмеялся над возрастом бойца, который вернулся в спорт.

Ариэль Хельвани: Рад видеть тебя, Андрей.
Андрей Орловский: Я тебя тоже.
Хельвани: Что-то я тебе не верю.
Орловский: Я все еще зол на тебя. Я смотрел какое-то шоу: там был ты и второй парень — забыл его еб...е имя (Люк Томас – прим.). И он говорил: "О, это смешно, что старый Орловский вернулся в UFC. Это так смешно". Бл..ь, я так зол.
Хельвани: Что за парень был со мной? Боец-тяжеловес?
Орловский: Нет, комментатор. Хочу узнать его имя, найти его и ударить в лицо. Ты тоже смеялся. Я был на тебя зол.
Хельвани: Но теперь-то нет?
Орловский: Уже нет.

15 сентября Андрей Орловский выступит на турнире UFC Moscow, где его соперником станет россиянин Шамиль Абдурахимов.


 
 
Ссылка на источник 24
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