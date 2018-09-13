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Порешали в законе: в Госдуму внесли законопроект об узаконивании дуэлей

14.09.2018 09:11 — Разное | Партизан  
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В Государственную думу России внесли законопроект об узаконивании дуэлей. Документ был внесен депутатом от ЛДПР Сергеем Ивановым и опубликован на сайте парламента.

Согласно законопроекту, дуэль может и должна происходить только между равными. Основной принцип и назначение дуэли - решить недоразумение между госслужащими. Дуэль служит способом отмщения за нанесенное оскорбление, но не может заменять органы судебного правосудия, сообщают российские СМИ.

В пояснительной записке к законопроекту Иванов объясняет необходимость принятия Дуэльного кодекса тем, что "в последнее время появилась тенденция со стороны государственных и муниципальных служащих вызывать на дуэль граждан, выражающих отличные от официальных точки зрения". По его словам, новый закон не потребует выделения дополнительных средств из бюджета.

Кроме того, согласно законопроекту, оскорбление может быть нанесено только равным равному. Якобы "лицо, стоящее ниже другого, может только нарушить его право, но не оскорбить его". Поэтому дуэль возможна и допустима только между лицами равного служебного положения. Граждане, не состоящие на госслужбе, считаются по определению стоящими в иерархии ниже любого чиновника. 

В соответствии с документом, оскорбленный получает право на выбор оружия - шпаг, сабель или пистолетов. В особо тяжких случаях он может выбирать также способ проведения дуэли, а также использовать собственное оружие.

Оскорбленные инвалиды, а также лица старше 60 лет и младше 18 лет, согласно законопроекту, могут выставить вместо себя на дуэль другого человека. В аналогичных случаях такое же право получают и те, кого вызвали на дуэль. Женщины в дуэлях не участвуют. Любое оскорбление, нанесенное женщиной, считается оскорблением первой (то есть, наименьшей) степени. И вызывать на дуэль за него нужно родственника мужского пола или сопровождавшее ее в момент оскорбления лицо.  

"Неумение пользоваться оружием ни в коем случае не может служить поводом для замены или отказа от дуэли", - отмечается в законопроекте.

Отдельная статья в проекте Дуэльного кодекса посвящена вызовам на дуэль журналистов, написавших "оскорбительную статью". Их автор проекта, судя по всему, приравнял по статусу к чиновникам. 

Законопроект был подан после того, как глава Росгвардии Виктор Золотов вызвал на поединок оппозиционера Алексея Навального.


 
 
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В Государственную думу России внесли законопроект об узаконивании дуэлей. Документ был внесен депутатом от ЛДПР Сергеем Ивановым и опубликован на сайте...
 
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