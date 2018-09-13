В Минске прошел вечер памяти Захарченко

В каком месте состоялся вечер памяти и сколько людей на нём присутствовало не сообщается. Однако указано, что на мероприятии был представитель «Института стран СНГ» (российского аналитического центра, связанного с российскими властями) в Беларуси Николай Сергеев, председатель «Республиканского совета Движения за демократию, социальный прогресс и справедливость» Валерий Драко и секретарь «Координационного совета лево-патриотических организаций Белоруссии «Единство»» Симановский.









По итогам вечера памяти участники обратились к Путину и Лукашенко с просьбой признать независимость «ДНР» и «ЛНР» и принять их в состав «союзного государства».



