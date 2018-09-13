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Лукашенко: «Мусульмане 120% будут голосовать за меня»

14.09.2018 08:53 — Разное | Партизан  
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О чем говорил Лукашенко во время своего визита в Узбекистан.

Лукашенко: «Мусульмане 120% будут голосовать за меня»
Фото: uznews.uz
Глава Беларуси Александр Лукашенко во время визита в Узбекистан выступил перед журналистами в Ташкенте, сообщает gazeta.uz. О чем он говорил?

О диктатуре в «хорошем смысле слова»
«У нас же диктатура — и в Узбекистане, и в Беларуси, в хорошем смысле слова. Никто никого ни за чем не сажает, к стенке не ставит. Но если ты заслужил, ты свое получишь».

О президенте Узбекистана
«Я ему сказал, мы смотрим на тебя через большое увеличительное стекло и радуемся. Вы просто молодцы. Вы за два года сделали то, что не было сделано за четверть века. И вы смело пошли на это — открылись для мира. Не останавливайтесь!.. Мы — поколение, которое "еще не старое, но уже отходит"».

О голосовании мусульман за Лукашенко
«И если у нас будут выборы, мусульмане 120% будут голосовать за меня».

О товарообороте
«Я очень рад, что президент все тщательно посчитал, меня порадовал, думаю, 500 млн долларов товарооборот до конца 2018 года. Он сегодня поставил еще большую планку — 1 млрд долларов — еще большая радость для белорусов».

Сделать то, что нужно Узбекистану
«Если нужно узбекам здесь зерноуборочный комбайн, сделайте тот, который им нужен. Если нужен оборотный плуг, именно тот, который нужен в Узбекистане, а не в Беларуси, Украине или России, сделайте его».

Про технологии для Узбекистана
«Если сегодня уже пришло время ... поделиться этими технологиями с узбеками, мы готовы это сделать ... Мы фактически объединяем потенциалы наших стран, без всяких политических союзов и других. Мы как единое целое будем».

Про меморандумы
«Мой друг Шавкат Мирзиеев не любит меморандумов, а я их вообще ненавижу».


 
 
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О чем говорил Лукашенко во время своего визита в Узбекистан.
 
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