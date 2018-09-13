ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На Минском медиафоруме сайт «Медуза» назвали «ударным информационным орудием НАТО»

14.09.2018 08:45 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
В прошлом году «Медуза» заняла первое место по цитируемости среди российских интернет-ресурсов.

В Минске популярный русскоязычный сайт «Медуза» назвали «ударным информационным орудием НАТО в соцмедиа». Такой слайд был показан российским политологом Игорем Панариным на Международном медиафоруме, который проходит в белорусской столице и организован Министерством информации. Фото в Telegram разместили «Открытые медиа», пишет Еврорадио.

Панарин — выпускник военного училища связи КГБ СССР, служил в советской госбезопасности. Является не только политологом, но и психологом, кандидат психологических наук, действительным членом российской Академии военных наук. 12 лет назад предложил создать по модели ЕС «Евразийскую Русь».

«Медуза» — русскоязычное интернет-издание, зарегистрированное в Латвии. Оно было создано Галиной Тимченко. В 2014-м ее уволили с поста главного редактора сайта Lenta.ru, и вместе с ней ушла значительная часть сотрудников редакции. Они и начали четыре года назад реализовывать новый проект. В прошлом году «Медуза» заняла первое место по цитируемости среди российских интернет-ресурсов.


 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 13
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В прошлом году «Медуза» заняла первое место по цитируемости среди российских интернет-ресурсов.
 
Новости дня
Новости разные
 
Как защитить свою личную жизнь в эпоху технологий
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
14.09.2018
Полесская правда
Новости Полоцка
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Асiповiцкi край
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика