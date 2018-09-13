На Минском медиафоруме сайт «Медуза» назвали «ударным информационным орудием НАТО»

пишет Еврорадио. Минске популярный русскоязычный сайт «Медуза» назвали «ударным информационным орудием НАТО в соцмедиа». Такой слайд был показан российским политологом Игорем Панариным на Международном медиафоруме, который проходит в белорусской столице и организован Министерством информации. Фото в Telegram разместили «Открытые медиа»,Еврорадио.





Панарин — выпускник военного училища связи КГБ СССР, служил в советской госбезопасности. Является не только политологом, но и психологом, кандидат психологических наук, действительным членом российской Академии военных наук. 12 лет назад предложил создать по модели ЕС «Евразийскую Русь».





«Медуза» — русскоязычное интернет-издание, зарегистрированное в Латвии. Оно было создано Галиной Тимченко. В 2014-м ее уволили с поста главного редактора сайта Lenta.ru, и вместе с ней ушла значительная часть сотрудников редакции. Они и начали четыре года назад реализовывать новый проект. В прошлом году «Медуза» заняла первое место по цитируемости среди российских интернет-ресурсов.



