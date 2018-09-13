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Аббас выдвинул Трампу три условия

14.09.2018 08:42 — Разное | Партизан  
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Президент Палестины Махмуд Аббас назвал три условия для встречи с президентом США Дональдом Трампом на полях ГА ООН.


Как передает Oxu.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Donia Al-Watan.

По словам члена Палестинского национального совета Валида Авада, США попросили Палестину о проведении встречи между Аббасом и Трампом в кулуарах ГА ООН.

Он также добавил, что Аббас выдвинул три условия для согласия на встречу с Трампом.
Авад подчеркнул, что лидер Палестины потребовал от США убрать посольство из Иерусалима, закрыть тему «сделки века» и сменить представителей, которые несут ответственность за переговоры между палестинцами и израильтянами.

Ранее Аббас заявил, что Палестина намерена пересмотреть все соглашения с Израилем.


 
 
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Президент Палестины Махмуд Аббас назвал три условия для встречи с президентом США Дональдом Трампом на полях ГА ООН.
 
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