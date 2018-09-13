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Олег Сенцов выдвинут на премию Сахарова

14.09.2018 08:39 — Разное | Партизан  
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Украинский режиссер Олег Сенцов выдвинут на премию Сахарова. Его номинировала фракция «Европейской народной партии» – крупнейшая в Европарламенте.

Украинский режиссер и узник Кремля Олег Сенцов выдвинут на премию Сахарова. По сообщениям Радио «Свобода», политзаключенного номинировала фракция «Европейской народной партии» – крупнейшая в Европейском парламенте.

Российские спецслужбы задержали украинского режиссера Олега Сенцова в Симферополе в 2014 году. В 2015 году Россия обвинила его в терроризме и приговорила к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима. 14 мая Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку с требованием отпустить всех украинских политзаключенных, удерживаемых в России.


Премия Сахарова была учреждена Европарламентом в 1988 году и вручается за выдающийся вклад в защиту прав человека и основных свобод. В прошлом году эту премию получили представители демократической оппозиции Венесуэлы, в 2016 году – правозащитницы из Ирака, которые помогали пострадавшим от действий террористической группировки «Исламское государство».



 
 
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Украинский режиссер Олег Сенцов выдвинут на премию Сахарова. Его номинировала фракция «Европейской народной партии» – крупнейшая в Европарламенте.
 
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