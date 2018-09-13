Украинский режиссер и узник Кремля Олег Сенцов выдвинут на премию Сахарова. По сообщениям Радио «Свобода», политзаключенного номинировала фракция «Европейской народной партии» – крупнейшая в Европейском парламенте.





Российские спецслужбы задержали украинского режиссера Олега Сенцова в Симферополе в 2014 году. В 2015 году Россия обвинила его в терроризме и приговорила к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима. 14 мая Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку с требованием отпустить всех украинских политзаключенных, удерживаемых в России.









Премия Сахарова была учреждена Европарламентом в 1988 году и вручается за выдающийся вклад в защиту прав человека и основных свобод. В прошлом году эту премию получили представители демократической оппозиции Венесуэлы, в 2016 году – правозащитницы из Ирака, которые помогали пострадавшим от действий террористической группировки «Исламское государство».







