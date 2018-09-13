Фотофакт. ГАИ установила на минской остановке делиниаторы





Делиниатор у станции метро «Каменная Горка». Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома





пишет Белмир. Таким образом, общественному транспорту выделили отдельную полосу движения, на которой отсутствуют помехи в виде легковых автомобилей. Для этого автоинспекция поставила там делиниаторы – дорожные разделители,Белмир. Таким образом, общественному транспорту выделили отдельную полосу движения, на которой отсутствуют помехи в виде легковых автомобилей.





Данная остановка является очень оживленной. Здесь курсируют не только городские и пригородные автобусы, но и множество маршрутных такси. Они зачастую испытывали трудности с подруливанием к тротуару из-за припаркованных машин.



