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Фотофакт. ГАИ установила на минской остановке делиниаторы
Минская ГАИ придумала, как избавить общественный транспорт от проблемы затрудненного подъезда к остановке у станции метро «Каменная Горка», расположенной на выезде из города по улице Притыцкого.
Делиниатор у станции метро «Каменная Горка». Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома
Для этого автоинспекция поставила там делиниаторы – дорожные разделители,
Данная остановка является очень оживленной. Здесь курсируют не только городские и пригородные автобусы, но и множество маршрутных такси. Они зачастую испытывали трудности с подруливанием к тротуару из-за припаркованных машин.
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Минская ГАИ придумала, как избавить общественный транспорт от проблемы затрудненного подъезда к остановке у станции метро «Каменная Горка», расположенной на...
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