Пессимистичный прогноз от Алеся Беляцкого

В дискуссии приняли участие председатель правозащитного центра "Весна" Алесь Беляцкий, руководитель Белорусской ассоциации журналистов Андрей Бастунец, заслуженный профессор университета Альберты (Канада) Дэвид Марплз, президент польского Фонда международной солидарности Мацей Фальковский, член правления Восточно-Европейского демократического центра Павел Казанецкий.





В ходе мероприятия Алесь Беляцкий рассказал, что в Беларуси ситуация с правами человека только ухудшается, а власти продолжают репрессивную политику, направленную на гражданское общество.





"Граждане преследуются за участие в общественной и политической жизни. Такое преследование проявляется в превентивных задержаниях накануне мирных собраний, административном преследовании за участие в собраниях в виде больших штрафов и административных арестов", - подчеркнул он.













Правозащитник упомянул количество задержанных за участие в мирных собраниях в 2017 и 2018 гг., особенно на "День Воли" - 700 и 112 человек соответственно, а также о политически мотивированных уголовных делах, по которым в 2017 году проходила 40 челавек, а в 2018 году - не менее 9 человек.





Также Алесь Беляцкий во время выступления напомнил и о проблеме смертной казни в Беларуси:





"Никак не решается вопрос о моратории или отмене смертной казни. В этом году три человека были расстреляны. Сейчас четыре человека сидят в камерах смертников и ждут расстрела".





По мнению руководителя "Весны", в следующем году системные репрессий в отношении общественных и политических активистов продолжатся, учитывая то, что в 2020 году в стране ожидаются две избирательные кампании - президентская и парламентская, во время которых уровень репрессий только увеличивается.





Напомним, 12 сентября состоялся сайд-ивент по теме «Текущая ситуация с гражданскими и политическими правами в Беларуси: информация из первых рук», в котором участвовали представители Международной федерации за права человека (FIDH), Ассамблеи демократических НГО Беларуси в сотрудничестве с Правозащитным центром "Весна", Центром правовой трансформации и Белорусской ассоциацией журналистов.





Совещание по человеческому измерению (HDIM) государств-участников ОБСЕ является крупнейшей конференцией по правам человека и демократии в Европе. Оно организуется каждый год Бюро ОБСЕ по демократическим инсти там и правам человека (БДИПЧ) в качестве платформы для 57 государств-участников ОБСЕ, партнеров ОБСЕ по сотрудничеству, структур ОБСЕ, гражданского общества, международных организаций и других заинтересованных субъектов для контроля за выполнением обязательств ОБСЕ в области человеческого измерения, обсуждения связанных с этим проблем, обмена передовым опытом и рекомендациями по дальнейшему совершенствованию.





пишет spring96.org В этом году HDIM проходит с 10 по 21 сентября в Варшаве. Помимо фундаментальных прав человека на конференции затрагиваются темы свободы средств массовой информации, прав мигрантов, борьбы с проявлениями расизма, ксенофобии и всех видов дискриминации,spring96.org



