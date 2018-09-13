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В Беларуси от отравлений алкоголем гибнет людей столько же, сколько от пожаров, утоплений и ДТП

14.09.2018 08:15 — Разное | Партизан  
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В Беларуси от случайных отравлений алкоголем гибнет людей практически столько же, сколько в результате пожаров, утоплений и ДТП вместе взятых. Но в результате самоубийств белорусов гибнет еще больше.

Об этом свидетельствуют данные, размещенные в Демографическом ежегоднике Белстата.

Согласно официальной статистике,  в Беларуси в 2017 году на 100 тысяч человек населения в трудоспособном возрасте от случайных отравлений алкоголем умерло 20,3 человека, пишет thinktanks.by

В то же время в результате несчастных случаев, связанных с транспортными средствами, погибло 11 человек из 100 тысяч.

Из-за случайных утоплений – 5,6, а из-за несчастных случаев, вызванных воздействием дыма, огня и пламени – 5,4 человека на 100 тысяч.

Впрочем, самый высокий показатель гибели белорусов от внешних причин – это самоубийства. На 100 тысяч населения в 2017 году было зафиксировано 25,4 случая суицидов.

Меньше всего гибнут от внешних факторов в Беларуси по причине убийств. Во всяком случае, это самая малочисленная группа, включенная в статистическую отчетность. На 100 тысяч граждан в стране приходится 4,4 жертвы убийства.


Отметим, что с 2016 года уменьшение числа погибших отмечалось в результате убийств, самоубийств и пожаров. Смертность результате отравлений алкоголем и ДТП, наоборот, возросла. Число погибших от случайных утоплений за год не изменилось.

В данной публикации использовалась статистика, представленная по смертности людей трудоспособного возраста.


 
 
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В Беларуси от случайных отравлений алкоголем гибнет людей практически столько же, сколько в результате пожаров, утоплений и ДТП вместе взятых. Но в результате...
 
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