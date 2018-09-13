В Беларуси от отравлений алкоголем гибнет людей столько же, сколько от пожаров, утоплений и ДТП

Об этом свидетельствуют данные, размещенные в Демографическом ежегоднике Белстата.





пишет thinktanks.by Согласно официальной статистике, в Беларуси в 2017 году на 100 тысяч человек населения в трудоспособном возрасте от случайных отравлений алкоголем умерло 20,3 человека,thinktanks.by





В то же время в результате несчастных случаев, связанных с транспортными средствами, погибло 11 человек из 100 тысяч.





Из-за случайных утоплений – 5,6, а из-за несчастных случаев, вызванных воздействием дыма, огня и пламени – 5,4 человека на 100 тысяч.





Впрочем, самый высокий показатель гибели белорусов от внешних причин – это самоубийства. На 100 тысяч населения в 2017 году было зафиксировано 25,4 случая суицидов.





Меньше всего гибнут от внешних факторов в Беларуси по причине убийств. Во всяком случае, это самая малочисленная группа, включенная в статистическую отчетность. На 100 тысяч граждан в стране приходится 4,4 жертвы убийства.









Отметим, что с 2016 года уменьшение числа погибших отмечалось в результате убийств, самоубийств и пожаров. Смертность результате отравлений алкоголем и ДТП, наоборот, возросла. Число погибших от случайных утоплений за год не изменилось.





В данной публикации использовалась статистика, представленная по смертности людей трудоспособного возраста.



