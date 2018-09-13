Минское «Динамо» проведет сегодня последний матч домашней серии в КХЛ. Соперник «зубров» — хоккейный клуб «Сочи».



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Минчане крайне неудачно начали сезон, проиграв четыре стартовых поединка, но в среду смогли прервать серию, одолев дома «Спартак» — 3:1.

Что касается нашего соперника, то у «Сочи» пока две победы и два поражения, что также не позволяет им находиться в зоне плей-офф.

Отметим, что за 40 минут до начала игры перед болельщиками «Динамо» на «Минск-Арене» выступит группа «Дай Дорогу!».

SPORT.TUT.BY расскажет о ходе матча, который начнется в 19.30.