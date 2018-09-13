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Минское "Динамо" сыграет сегодня с хоккейным клубом "Сочи"
Минское «Динамо» проведет сегодня последний матч домашней серии в КХЛ. Соперник «зубров» — хоккейный клуб «Сочи».
Минчане крайне неудачно начали сезон, проиграв четыре стартовых поединка, но в среду смогли прервать серию, одолев дома «Спартак» — 3:1.
Что касается нашего соперника, то у «Сочи» пока две победы и два поражения, что также не позволяет им находиться в зоне плей-офф.
Отметим, что за 40 минут до начала игры перед болельщиками «Динамо» на «Минск-Арене» выступит группа «Дай Дорогу!».
SPORT.TUT.BY расскажет о ходе матча, который начнется в 19.30.
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Минское "Динамо" проведет сегодня последний матч домашней серии в КХЛ. Соперник "зубров" - хоккейный клуб "Сочи".
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