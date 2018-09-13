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Вице-премьеры России и Беларуси обсудили вопросы экономического сотрудничества

14.09.2018 09:50 — Разное | Ежедневник  
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Вице-премьеры России и Беларуси обсудили вопросы экономического сотрудничества

фото: censor.net.ua

Подробности и итоги встречи представители премьеров не раскрыли.

Первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов обсудил с вице-премьером Беларуси Игорем Петришенко вопросы торгово-экономического сотрудничества, сообщил журналистам представитель первого вице-премьера.

"В ходе встречи обсуждались вопросы экономического сотрудничества двух стран", - цитирует представителя первого вице-премьера ТАСС. Силуанов не стал конкретизировать рассматривавшиеся вопросы.

Президент Беларуси Александр Лукашенко своим указом 11 сентября наделил вице-премьера Игоря Петришенко полномочиями представителя от страны в Совете Евразийской экономической комиссии и по вопросам деятельности республики в рамках Союзного государства и Евразийского экономического союза. Кроме того, вице-премьер назначен национальным координатором Беларуси по вопросам СНГ.

Президент РФ Владимир Путин назначил первого вице- премьера - министра финансов России Антона Силуанова национальным координатором России по делам СНГ 7 сентября.

 
 
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Подробности и итоги встречи представители премьеров не раскрыли.
 
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