Выбран первый турист, который совершит полет вокруг Луны

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SpaceX Илона Маска заявила, что выбрала человека, который впервые в истории отправится в качестве туриста в полет вокруг Луны на ракете BFR (Big Falcon Heavy).

Об этом компания объявила на своей странице в Twitter, пишет РБК .



Компания назвала это событие важным шагом на пути к предоставлению простым людям возможности путешествовать в космосе. Кто именно оказался этим туристом, SpaceX пока не раскрывает.



«Узнаете, кто полетит и почему, в понедельник, 17 сентября», — сообщила компания.



«Только 24 человека за всю историю побывали на Луне. После миссии «Аполлон» в 1972 году там больше никого не было», — указывается в твите.



О планах организовать коммерческий полет вокруг Луны SpaceХ объявила в начале 2017 года. Изначально планировалось, что он состоится в конце 2018 года, на орбиту Луны отправятся два космических туриста. Весь полет должен занять неделю. В июне компания объявила, что не сможет в этом году отправить туристов к Луне. Сообщалось, что запуск будет отложен как минимум до середины 2019 года.



