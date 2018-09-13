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Выбран первый турист, который совершит полет вокруг Луны
14.09.2018 09:31 — Разное | Ежедневник
фото: .rbc.ru
SpaceX Илона Маска заявила, что выбрала человека, который впервые в истории отправится в качестве туриста в полет вокруг Луны на ракете BFR (Big Falcon Heavy).
Об этом компания объявила на своей странице в Twitter, пишет
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SpaceX Илона Маска заявила, что выбрала человека, который впервые в истории отправится в качестве туриста в полет вокруг Луны на ракете BFR (Big Falcon Heavy).
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