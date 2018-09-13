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Страшное ДТП в Минске: машина врезалась в дерево, погибли люди

14.09.2018 10:02 — Разное | БДГ  
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Утром 14 сентября в Зеленом Луге произошло страшное ДТП: автомобиль вылетел за пределы дороги и врезался в дерево. Водитель и пассажир погибли на месте.

ДТП случилось возле дома № 16 на ул. Седых. Легковушка «Мазда 6» врезалась в дерево. По информации МЧС, на месте аварии были обнаружены двое мужчин без признаков жизни. Спасатели проводили работы по деблокировке погибших из автомобиля.

На месте аварии проводились следственно-оперативные мероприятия. Устанавливается причина и обстоятельства этого ДТП.

«Около 7:00 водитель, управляя автомобилем «Мазда 6» и двигаясь по ул.Седых со стороны Логойского тракта в направлении ул.Карбышева, не справился с управлением и совершил наезд на дерево. В результате полученных травм водитель 1991 г.р. и пассажир 1996 г.р. скончались до приезда скорой. На месте аварии работают сотрудники ГАИ, следователь, специалист управления ГКСЭ по г.Минску. Обстоятельства ДТП устанавливаются», - сообщает УГАИ ГУВД.

Фото: ГАИ, МЧС

 

 
Теги: Минск
 
 
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Утром 14 сентября в Зеленом Луге произошло страшное ДТП: автомобиль вылетел за пределы дороги и врезался в дерево. Водитель и пассажир погибли на месте.
 
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