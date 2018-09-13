Остатки снесенной водонапорной башни в Светлогорске используют при ремонте дорог

Остатки снесенной водонапорной башни в Светлогорске будут использованы при ремонте дорог, сообщает корреспондент БЕЛТА со ссылкой на сайт Светлогорского райисполкома.

Утром 13 сентября снесена водонапорная башня в старом парке райцентра. Такое решение было принято местными властями: построенное в 1960-х годах 56-метровое сооружение утратило функциональное назначение.

Массивная железобетонная конструкция с толщиной стен у основания около 40 см была снесена с помощью гидромолота. Эта современная технология исключает необходимость подрывных работ. На демонтаже башни были задействованы всего три специалиста столичной организации.

Планируется, что после процедуры дробления железобетонные остатки будут использованы при строительстве и ремонте дорог.

Кстати, в Гомеле много лет неиспользуемая водонапорная башня по улице Кирова была продана с аукциона. Сейчас в этом здании располагается развлекательный центр.

Фото с сайта svetlogorsk.by





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