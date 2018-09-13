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Остатки снесенной водонапорной башни в Светлогорске используют при ремонте дорог
14.09.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
Остатки снесенной водонапорной башни в Светлогорске будут использованы при ремонте дорог, сообщает корреспондент
Утром 13 сентября снесена водонапорная башня в старом парке райцентра. Такое решение было принято местными властями: построенное в 1960-х годах 56-метровое сооружение утратило функциональное назначение.
Массивная железобетонная конструкция с толщиной стен у основания около 40 см была снесена с помощью гидромолота. Эта современная технология исключает необходимость подрывных работ. На демонтаже башни были задействованы всего три специалиста столичной организации.
Планируется, что после процедуры дробления железобетонные остатки будут использованы при строительстве и ремонте дорог.
Кстати, в Гомеле много лет неиспользуемая водонапорная башня по улице Кирова была продана с аукциона. Сейчас в этом здании располагается развлекательный центр.
Фото с сайта svetlogorsk.by
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Остатки снесенной водонапорной башни в Светлогорске будут использованы при ремонте дорог, сообщает корреспондент БЕЛТА со ссылкой на сайт...
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