Facebook начал выявлять дезинформацию на фото и видео



Социальная сеть Facebook начала выявлять дезинформацию на фото и видео. Такая информация размещена на одноименном сайте компании.

В сообщении за подписью одного из менеджеров соцсети говорится, что в течение последних двух лет борьба с дезинформацией была приоритетом в работе компании. «До сих пор большинство наших партнеров в области проверки фактов сосредоточивали свое внимание на статьях. Тем не менее мы активно работали с целью разработки новых технологий и партнерских связей с тем, чтобы заняться и иными формами дезинформации. Сегодня мы подключаем к проверке фото и видео всех наших 27 партнеров в 17 странах мира», — говорится в сообщении