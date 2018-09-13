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Facebook начал выявлять дезинформацию на фото и видео
14.09.2018 — Разное | Хойницкiя навiны
В сообщении за подписью одного из менеджеров соцсети говорится, что в течение последних двух лет борьба с дезинформацией была приоритетом в работе компании. «До сих пор большинство наших партнеров в области проверки фактов сосредоточивали свое внимание на статьях. Тем не менее мы активно работали с целью разработки новых технологий и партнерских связей с тем, чтобы заняться и иными формами дезинформации. Сегодня мы подключаем к проверке фото и видео всех наших 27 партнеров в 17 странах мира», — говорится в сообщении
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Социальная сеть Facebook начала выявлять дезинформацию на фото и видео. Такая информация размещена на одноименном сайте компании. В сообщении за подписью одного из...
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