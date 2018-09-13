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Белорусской пятиборке Анастасии Прокопенко вручили бронзовую медаль Пекина-2008
Белорусской пятиборке
В анализах украинской спортсменки по современному пятиборью Виктории Терещук, завоевавшей бронзовую медаль XXIX летних Олимпийских игр 2008 года в Пекине, обнаружен запрещенный анаболический стероид туринабол.
Ее бронзовая медаль в соответствии с решением Международного олимпийского комитета передана белоруске Анастасии Прокопенко, которая тогда финишировала четвертой.
Торжественная церемония вручения награды состоялась в рамках мероприятий чемпионата мира по современному пятиборью в Мехико, где спортсменка завоевала золотые медали в личном первенстве и женской эстафете.
Таким образом, в медальной копилке Беларуси в Пекине-2008 14 наград (3−4-7).
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Белорусской пятиборке Анастасии Прокопенко вручили олимпийскую бронзовую медаль Пекина-2008. Это стало возможным после перепроверки проб участников Олимпийских...
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