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Рабочий упал со строительных лесов в Пружанском районе

14.09.2018 10:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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13 сентября текущего года в Пружанский РОВД из учреждения здравоохранения поступило сообщение о том, что на излечение доставлен житель Пружанского района, 1992 года рождения, рабочий одного из предприятий района.


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Рабочий упал со строительных лесов в Пружанском районе

фото - иллюстрация

Прибывшей по указанному сообщению на место происшествия следственно-оперативной группой было установлено, что в этот день примерно в 15 часов 50 минут рабочий, стоя на строительных лесах и выполняя работы по строительству сарая, потерял равновесие и упал с высоты около 2,5 метров.

Прибывшей бригадой скорой медицинской помощи, которую вызвали коллеги пострадавшего, он был госпитализирован.

Пружанским РОСК по данному факту проводится проверка.

Следователями изъята документация по охране труда.

Официальный представитель УСК по
Брестской области Дмитрий Иванюк

 
 
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13 сентября текущего года в Пружанский РОВД из учреждения здравоохранения поступило сообщение о том, что на излечение доставлен житель Пружанского района, 1992 года...
 
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