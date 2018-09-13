21 сентября в 15.00 в стенах Центральной городской библиотеки им. А.С. Пушкина начнёт работать Арт-пространство. В рамках, которого состоится открытие вернисажа Ольги Данилюк «Дыхание акварели".



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Ольга Данилюк родилась в Жабинке. В 2005 году окончила Брестский Государственный Университет им. А.С. Пушкина по специальности "художник-педагог". Направлениями творческой деятельности Ольги являются акварель, батик, текстильный дизайн, создание авторской одежды, кукол. С 2003 года является постоянным участником различных выставок. Творческие работы находятся в частных коллекциях Беларуси, Польши, Украины, Германии, Нидерландов и в других странах.

Вход свободный. Приглашаем всех желающих