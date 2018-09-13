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В центре Пинска сгорело здание райпо и несколько сараев

14.09.2018 10:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Пожар случился вечером 13 августа в районе улицы Ленинградской, 3.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58844.php

В центре Пинска сгорело здание райпо и несколько сараев

По словам очевидцев, сначала загорелись несколько сараев в частном секторе, а потом огонь перекинулся на одно из зданий райпо.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58844.php

В центре Пинска сгорело здание райпо и несколько сараев

Фото из соцсетей Миша Лосев

Прибывшие спасатели ликвидировали возгорание, сообщений о пострадавших нет.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58844.php

В центре Пинска сгорело здание райпо и несколько сараев

 
 
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Пожар случился вечером 13 августа в районе улицы Ленинградской, 3. По словам очевидцев, сначала загорелись несколько сараев в частном секторе, а потом огонь...
 
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