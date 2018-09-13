12-летняя велосипедистка оказалась под колёсами AUDI на пешеходном переходе

13.09.2018 в 15.15 часов 69-летний житель г.Каменца, управляя автомобилем «Ауди-100» и двигаясь по ул.Брестской, д.Видомля, Каменецкого района в направлении от г.Каменца к г.Бресту. На нерегулируемом пешеходном переходе, расположенном напротив дома 1, совершил наезд на 12-летнюю местную жительницу, которая пересекала проезжую часть дороги на велосипеде слева направо по ходу движения автомобиля. В результате ДТП девочка с травмами госпитализирована в хирургическое отделение УЗ «Каменецкая ЦРБ». Проводится проверка.



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Прочтите и запомните. Правила движения для велосипедистов (Глава 20).



Помните, что движение на велосипеде должно осуществляться по велосипедной дорожке, а при ее отсутствии — по обочине, тротуару или пешеходной дорожке, не создавая препятствия для безопасного движения пешеходов.



При отсутствии указанных элементов дороги или невозможности движения по ним, допускается движение велосипедистов по проезжей части дороги в один ряд не далее 1 метра от ее правого края. Выезд далее 1 метра от края проезжей части возможен лишь для объезда препятствия, при повороте налево либо развороте.



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Велосипедист должен ехать по ходу движения транспортных средств. Так же должен поступать пешеход, ведущий рядом с собой велосипед, обозначенный сигнальными фонарями или световозвращателями, в темное время суток и (или) при недостаточной видимости дороги в случае движения по обочине или по краю проезжей части дороги.



Пересекать проезжую часть по пешеходному переходу велосипедист должен, ведя велосипед рядом(!) (п.151 ПДД).



Дети до 14 лет имеют право управлять велосипедом только на пешеходных и жилых зонах, тротуарах, велосипедных и пешеходных дорожках. Не достигшие 14-летнего возраста, могут выезжать на дорогу только в сопровождении взрослого.