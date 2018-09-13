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В результате опрокидывания трактора пострадали два человека

14.09.2018 10:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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13.09.2018 в 15.40 часов 43-летний житель г.Бреста управлял трактором «МТЗ-80» в составе с полуприцепом «Т-05» и двигался по правой крайней полосе движения путепровода ул.Ленина в г.Бресте в направлении от ул.Брестских Дивизий к ул.Мицкевича.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58841.php

В результате опрокидывания трактора пострадали два человека

На спуске с вышеуказанного путепровода, водитель совершил наезд на бордюрный камень с правой стороны по ходу движения и допустил опрокидывание трактора на проезжую часть.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58841.php

В результате опрокидывания трактора пострадали два человека

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и его 52-летний пассажир, житель г.Бреста, который находился в кабине трактора, с травмами госпитализированы в УЗ "Брестская областная больница". 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58841.php

В результате опрокидывания трактора пострадали два человека

Проводится проверка.

 
Теги: Брест
 
 
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13.09.2018 в 15.40 часов 43-летний житель г.Бреста управлял трактором «МТЗ-80» в составе с полуприцепом «Т-05» и двигался по правой крайней полосе движения путепровода...
 
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