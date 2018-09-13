13 сентября 2018 года в Бресте впервые праздновали Всемирный День парикмахера. Брестский областной краеведческий музей в рамках музейного проекта «Календарь» знакомил посетителей с историей парикмахерского искусства.



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Египет, Греция, Италия.... Прически, стрижки, разнообразные косметичекие средства - что только не придумывали люди, чтобы создать свой образ, уникальный или модный для своего времени.



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Египетские парики, итальянское возрождение, испанское барокко, греческая классика, позднее рококо – каменные скульптуры и рисунки древних цивилизаций, картины именитых художников и фотографов сохранили для нас образы людей разных эпох. Романтические локоны, припудренные парики, строгие каре, пышные «бабетты», мягкие локоны, модный в начале прошлого века перманент. Сложные укладки с применением проволочных каркасов, цветов, драгоценностей… Прически, стрижки, окраска волос в естественные или «дикие» цвета, которые впервые использовали хиппи 1970-х.

Современное парикмахерское искусство разнообразно и многогранно. Наличие множества технически сложных приспособлений помогает мастеру помочь клиенту подчеркнуть собственную индивидуальность.

Это продемонстрировали парикмахеры и визажисты салона «Super Hi-Fi». Посетители музея вживую увидели работу «в 4 руки» и результаты 3-часовой работы современных мастеров, воссоздающих исторические прически.