Брестская область присоединится к Глобальному дню уборки

15 сентября – Глобальный день уборки. На акцию выйдут участники движения из 150 стран. Брестская область присоединяется к большой акции, закрывая 6-й сезон «Зробiм!» – уборок несанкционированных свалок.



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С 21 апреля волонтёры и волонтёрки Движения «Зробім!» активно искали скопление мусора в лесах, на берегах рек и озёр, местах массового отдыха, и наносили его на специальную карту . В процессе формировали команды и налаживали связи с местными органами власти.

15 сентября волонтёрские уборки:

Барановичи – уборка прилегающих территорий озеро Жлобинское (м-н Восточный), озеро Светиловское (м-н Северный).

Деревня Павлиново (Барановичский район) – уборка экотропы.

Река Ясельда (аг. Мотоль, Ивановского района), озеро Мульное (аг. Тышковичи), озеро Завышанское (д. Завышье) – уборка прибрежных территорий. Задействованные школы будут убирать скверы, парки, экотропу в центре детско-юношеского туризма (д. Сухое).

Днепробугский канал в районе Кужеличи (Ивановский район).



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— Самое время особенно активно заняться мониторингом природных территорий, чтобы знать где и какое количество мусора находится, его видовой состав. Это необходимо для понимания площадей, нуждающихся в наведении порядка. Будет проще организовать людей к 15 сентября, объяснить задачи и договориться c местными органами власти по вывозу собранных отходов, — комментируют в оргкомитете «Зробім!».

Глобальный день уборки — акция Международного движения «Let’s do it! ». По задумке организаторов 15 сентября участники и участницы движения из 150 стран проведут уборки несанкционированных свалок. В 2016 году организационный комитет «Зробім!» принял решение присоединиться к Глобальному дню уборки и большой акцией завершить сезон 2018 года.

— Мы надеемся, что 15 сентября на уборки выйдет максимальное количество добровольцев по всей Беларуси. Также рассчитываем, что организаторы предложат участникам и участницам своих акций интересный элемент: лекции, экскурсии или пикник. Это не обязательное условие акции. Просто важно не только сделать природу чище, но и поблагодарить друг друга за хорошее дело, — отмечают в оргкомитете.

Уборки пройдут в Минске, Гомельской области, Гродно, Бресте, Вилейке, Барановичах, Речице, Молодечно, Ракове, Орше, Слуцке, Пинске, Мяделе, аргогородках Нарочь и Прилуки, деревнях Полтево и Лесковичи Шумилинского района.

Справка:

«Зробім!» — беларусская часть Международного движения “Let’s do it!”. Акции по уборкам в рамках «Зробім!» проводятся в нашей стране начиная с 2012 года. Самым массовым стал сезон 2016 года, в котором поучаствовало около 24.000 человек и было собрано 690 м3 мусора.

В организационный комитет движения по уборкам несанкционированных свалок «Зробім!» входят экологический НГО: учреждение «Центр экологических решений», товарищество «Зелёная сеть», общественное объединение «Минское велосипедное общество» и индивидуальные представители. Акции по уборкам проводятся при поддержке Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды и Министерства жилищно-коммунального хозяйства.

Дополнительная информация:

Евгений Калач, координатор уборок в Барановичах

+37529 531 62 01

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Валентина Шурхай, координаторка уборок р. Ясельда, оз. Мульное, оз. Завышанское, Днепробугского канала

+37533 67 24 095

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Кирилл Кудравец, координатор Движения от товарищества «Зелёная сеть»

+ 375 29 5002169

zrobimbelarus@gmail.com,

kirill.kudravets@gmail.com