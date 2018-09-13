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В Гродно покупатель задержал в магазине грабителя
14.09.2018 10:33 — Разное | Аргументы и факты
Инцидент произошел в одном из продуктовых магазинов по улице Щорса.
Мужчина пришел за покупками вместе с женой. Навстречу ему бежал парень с двумя украденными бутылками вина. Он пытался скрыться от продавцов. Покупатель задержал вора и передал сотрудникам милиции, пишет
Грабителем оказался гражданин Латвии 1990 года рождения. Он приехал в Гродно к своей девушке, гостил на протяжении нескольких дней. В нетрезвом состоянии он отправился в магазин, но платить 10 рублей за вино не стал.
По статье "Грабеж" возбуждено уголовное дело.
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Инцидент произошел в одном из продуктовых магазинов по улице Щорса.
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