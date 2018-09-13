В Гродно покупатель задержал в магазине грабителя

Инцидент произошел в одном из продуктовых магазинов по улице Щорса.

Мужчина пришел за покупками вместе с женой. Навстречу ему бежал парень с двумя украденными бутылками вина. Он пытался скрыться от продавцов. Покупатель задержал вора и передал сотрудникам милиции, пишет БЕЛТА .

Грабителем оказался гражданин Латвии 1990 года рождения. Он приехал в Гродно к своей девушке, гостил на протяжении нескольких дней. В нетрезвом состоянии он отправился в магазин, но платить 10 рублей за вино не стал.

По статье "Грабеж" возбуждено уголовное дело.