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С 14 по 23 сентября на территории района проводится комплекс профмероприятий «Скорость»

14.09.2018 — Разное | Газета Авангард  
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С 14 по 23 сентября на территории района проводится комплекс профмероприятий «Скорость»

С 14 по 23 сентября  на территории района проводится комплекс профилактических мероприятий под условным названием «Скорость».

Превышение установленной скорости движения — одна из основных причин дорожно-транспортных происшествий. Так, за 8 месяцев текущего года на территории         Гомельской области по причине нарушения скоростного режима зарегистрировано 41 дорожно-транспортное
происшествие, где 3 человека погибли и 48 получили ранения различной степени тяжести.

При выборе скорости движения водитель должен учитывать ограничения скорости, установленные техническими средствами организации дорожного движения, а также интенсивность движения, обзорность дороги, дорожные, погодные условия и другие факторы,  влияющие на видимость дороги в направлении движения и ее состояние. При движении водители обязаны соблюдать безопасную дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, чтобы избежать столкновения в случае его внезапного торможения или остановки.

Не забывайте придерживаться допустимых Правилами дорожного движения скоростных режимов. Так, в населённых пунктах разрешается движение со скоростью не более 60 км/ч, вне населённых пунктов легковым автомобилям на автомагистралях — не более 110 км/ч, на остальных дорогах — не более  90 км/ч.

Светлана МЕДВЕДЕВА.

 
 
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С 14 по 23 сентября  на территории района проводится комплекс профилактических мероприятий под условным названием «Скорость». Превышение...
 
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