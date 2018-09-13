С 12 сентября 2018 года по согласованию с Несвижским районным исполнительным комитетом на должность директора филиала «Автомобильный парк № 8» ОАО «Миноблавтотранс» назначен Александр Иванович КОБРИН.
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Стало известно, кто назначен на должность директора филиала «Автомобильный парк № 8»
14.09.2018 — Разное | Нясвижскiя навiны
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С 12 сентября 2018 года по согласованию с Несвижским районным исполнительным комитетом на должность директора филиала «Автомобильный парк № 8»
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