Состоятся приемы граждан и «прямые телефонные линии»

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19 сентября, с 10.00 до 12.00, председатель Несвижского районного исполнительного комитета Геннадий Михайлович СОЛОВЕЙ проведет личный прием граждан и представителей юридических лиц в аг. Оношки (Оношковский сельский дом культуры, аг. Оношки, ул. Центральная, 16Б).

В субботу, 15 сентября, с 9.00 до 12.00, по телефону 5-16-00 состоится «прямая телефонная линия» с председателем Несвижского районного Совета депутатов Валерием Михайловичем ЛАЗЮКОМ.

Дэпутат Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь па Стаўбцоўскай выбарчай акрузе № 70 Алена Мікалаеўна Анісім праводзіць прыём грама-дзян у верасні 2018 г.

17 верасня (панядзелак) з 16.00 да 18.00 — у г.п. Гарадзея, вул. Кастрычніцкая, 15 (прэс-цэнтр футбольнага клуба).

20 верасня (чацвер) з 15.00 да 18.00 — у г. Стоўбцы, вул. Ленінская, 45.

27 сентября в ГУ «Национальный историко-культурный музей-заповедник «Несвиж» по адресу: г. Несвиж, ул. Ленинская, 19, с 13.00 до 15.00 прием граждан по вопросам, касающимся разъяснений норм законодательства, регулирующих сферу трудовых и связанных с ним правоотношений, проведет главный правовой инспектор труда Минской городской организации Белорусского профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма Геннадий Васильевич АПАНАСЕНКО.