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Белорусы уже 13 месяцев подряд снимают деньги с валютных вкладов, а рублевые - пополняют

14.09.2018 10:43 — Разное | Tut.by  
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Вклады в рублях белорусов уже на протяжении 13 месяцев номинально растут, а в валюте — падают. Об этом свидетельствует статистика Нацбанка по денежно-кредитному рынку за август.


Александра Квиткевич, TUT.BY

За июль рублевые вклады увеличились на 74,8 миллиона рублей (за июль - на 66,1 миллиона рублей, за июнь — на 81,5 миллиона рублей, за май — на 45 миллионов рублей, за апрель — на 61,5 миллиона рублей, за март — на 83,6 миллиона рублей, за февраль — на 75,4 миллиона, за январь — на 65,1 миллиона рублей, а за декабрь прошлого года — на 6,4 миллиона рублей). На начало августа рублевые вклады составили 3 миллиарда 893,9 миллиона рублей. В последний раз депозиты в нацвалюте номинально падали в июле 2017 года.

Валютные депозиты за август упали на 59,1 миллиона долларов. Для сравнения: в июле они сократились на 48,8 миллиона рублей, в июне - на 72,3 миллиона долларов, в мае — на 97,1 миллиона долларов, в апреле они упали на 112,6 миллиона долларов, в марте — на 78,9 миллиона долларов, в феврале — на 66,1 миллиона долларов, в январе — на 14,1 миллиона долларов, в декабре прошлого года — на 36,2 миллиона долларов, в ноябре — на 17,1 миллиона долларов, в октябре — на 23,8 миллиона, в сентябре — на 39,3 миллиона. На начало июля вклады в валюте составили 6 миллиардов 140,3 миллиона долларов.

Напомним, тридцать первый месяц население Беларуси остается чистым продавцом наличной валюты, причем в августе чистая продажа наличной валюты выросла на 19,5% против июля, до 199,8 млн долларов. 

При этом и продажа, и покупка наличной валюты в августе росли. Граждане сдали на 5,4% больше валюты, чем в июле, — 724,4 млн долларов, это максимальный объем в нынешнем году. Покупка выросла всего на 0,9%, до 524,6 млн долларов.

За восемь месяцев нынешнего года белорусы сдали 1,404 млрд долларов чистыми, за весь прошлый год — 2,2 млрд долларов, в 2016 году чистая продажа составила 2,4 млрд долларов.

Выбрать подходящий вклад в банках Беларуси:

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Теги: Курсы валют
 
 
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Вклады в рублях белорусов уже на протяжении 13 месяцев номинально растут, а в валюте - падают.
 
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