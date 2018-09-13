|
Белорусы уже 13 месяцев подряд снимают деньги с валютных вкладов, а рублевые - пополняют
Вклады в рублях белорусов уже на протяжении 13 месяцев номинально растут, а в валюте — падают. Об этом
За июль рублевые вклады увеличились на 74,8 миллиона рублей (
Валютные депозиты за август упали на 59,1 миллиона долларов. Для сравнения: в июле они сократились на 48,8 миллиона рублей, в июне - на 72,3 миллиона долларов, в мае — на 97,1 миллиона долларов, в апреле они упали на 112,6 миллиона долларов, в марте — на 78,9 миллиона долларов, в феврале — на 66,1 миллиона долларов, в январе — на 14,1 миллиона долларов, в декабре прошлого года — на 36,2 миллиона долларов, в ноябре — на 17,1 миллиона долларов, в октябре — на 23,8 миллиона, в сентябре — на 39,3 миллиона. На начало июля вклады в валюте составили 6 миллиардов 140,3 миллиона долларов.
Напомним, тридцать первый месяц население Беларуси
При этом и продажа, и покупка наличной валюты в августе росли. Граждане сдали на 5,4% больше валюты, чем в июле, — 724,4 млн долларов, это максимальный объем в нынешнем году. Покупка выросла всего на 0,9%, до 524,6 млн долларов.
За восемь месяцев нынешнего года белорусы сдали 1,404 млрд долларов чистыми, за весь прошлый год — 2,2 млрд долларов, в 2016 году чистая продажа
Выбрать подходящий
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вклады в рублях белорусов уже на протяжении 13 месяцев номинально растут, а в валюте - падают.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)