В Бресте опрокинулся трактор: пострадали два человека

Два человека пострадали при опрокидывании трактора в Бресте. Об этом сообщили в ГАИ УВД Брестского облисполкома.





Авария произошла 13 сентября, в 15.40, на улице Ленина. По предварительной информации, 43-летний водитель трактора МТЗ ехал со стороны улицы Брестских Дивизий в направлении улицы Мицкевича. При спуске с путепровода он совершил наезд на бордюрный камень, в результате чего транспортное средство опрокинулось.

В ДТП травмы различной степени тяжести получили водитель и 52-летний пассажир трактора. Их обоих госпитализировали.