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В субботу на время заезда байкеров будет перекрыто движение по проспекту Победителей

14.09.2018 11:01 — Разное | Tut.by  
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Утром 15 сентября в Минске стартует байкерский пробег «H.O.G. Rally Minsk 2018». Основные мероприятия пройдут у Дворца спорта, поэтому будет ограничено движение на проспекте Победителей. Об этом сообщает «Столичный транспорт и связь».


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

15 сентября будет увеличено количество транспорта: с 11.00 до 22.00 — на автобусном маршруте № 1, а с 20.00 до 22.00 — на автобусных маршрутах № 69, 73.

Кроме того, будет ограничено движение транспорта на проспекте Победителей с 23.00 (14 сентября) по 01.00 (15 сентября), а потом уже с 12.30 до 14.00 и с 17.15 до 17.35.

Поэтому меняются автобусные маршруты (при этом будут выполнять все остановки на пути):

— № 1, 69, 119С, 1056-ТК, 1119-ТК организуется от просп. Независимости по ул. Городской Вал, ул. Романовская Слобода, ул. Кальварийская, ул. Тимирязева, просп. Машерова, просп. Победителей и далее по маршрутам в обоих направлениях;

— № 73 организуется от ул. Московская по просп. Независимости, ул. Городской Вал, ул. Романовская Слобода, ул. Кальварийская, ул. Тимирязева, просп. Машерова, просп. Победителей и далее по маршруту в прямом направлении и по просп. Победителей, просп. Машерова, ул. Тимирязева, ул. Кальварийская, ул. Романовская Слобода, ул. Немига в обратном направлении;

— № 1073-ТК организуется от ул. Немига по ул. Романовская Слобода, ул. Кальварийская, ул. Тимирязева, просп. Машерова, просп. Победителей в обоих направлениях;

— № 91 организуется от ул. Богдановича по ул. Немига, ул. Романовская Слобода, ул. Кальварийская, ул. Тимирязева, просп. Машерова, просп. Победителей и далее по маршруту в обоих направлениях;

— № 163 организуется от ул. Московская по просп. Независимости, ул. Городской Вал, ул. Романовская Слобода, ул. Кальварийская и далее по маршруту в прямом направлении и по ул. Кальварийская, ул. Романовская Слобода, ул. Немига в обратном направлении;

— № 1107-ТК организуется от ул. Кальварийская по ул. Романовская Слобода, ул. Немига и далее по маршруту в прямом направлении и от ул. Немига по ул. Городской Вал, ул. Романовская Слобода, ул. Кальварийская в обратном направлении.

При этом городской транспорт не будет выполнять остановку на пункте «Дворец Спорта» (в направлении улицы Мельникайте) с 08.00 до 22.00.

 
Теги: Минск
 
 
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