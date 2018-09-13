Пищеблоки в минских школах обновят до 2020 года



Пищеблоки в учреждениях образования Минска до 2020 года пройдут модернизацию, сообщил сегодня на заседании Мингорисполкома начальник Главного управления потребительского рынка Мингорисполкома Андрей Улезло, передает БЕЛТА.

Разработан соответствующий комплекс мероприятий, который включает закупку оборудования, обновление инвентаря.

Также распоряжениями Мингорисполкома и администраций районов созданы межведомственные комиссии для исключения фактов реализации продукции с истекшими сроками годности, недовеса блюд, несоблюдения правил личной гигиены.

В состав комиссий включены представители районных управлений по образованию, комбинатов школьного питания, организаций здравоохранения, санитарно-эпидемиологической службы.