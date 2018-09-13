Как в Беларуси борются с борщевиком?

Регулирование распространения и численности борщевика Сосновского относится к мероприятиям по наведению порядка на земле, сообщает Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды. Исполнители данного мероприятия - местные исполнительные и распорядительные органы, иные государственные органы и организации. Минприроды осуществляет контроль за выполнением данных работ.

По результатам полевых обследований и научных исследований, выполненных в 2017 году, всего на территории республики по состоянию на 01.01.2018 г. установлены 1148 пользователей земельных участков и водных объектов, на которых выявлено 4534 места произрастания борщевика Сосновского на площади 2924,1 га. Наиболее инвазированной в республике оказалась Витебская область (Ушачский, Городокский, Витебский, Браславский, Толочинский и Сенненский районы), на втором месте по степени опасности - Минская область (Логойский, Минский, Воложинский, Слуцкий, Пуховичский, Борисовский и Несвижский районы).

Проведенная в первом полугодии 2018 года работа по регулированию распространения и численности борщевика Сосновского позволила стабилизировать ситуацию по республике. Вместе с тем эта задача не в полном объеме решена на территории Витебской области. По состоянию на 01.07.2018 г. мероприятия по регулированию распространения и численности борщевика Сосновского в целом по республике проведены на площади 2845,7 га, или 97,3% установленного задания на первое полугодие. За исключением Витебской области, во всех остальных областях и в Минске указанное задание выполнено в полном объеме.

Не обеспечено выполнение мероприятий по борьбе с борщевиком в полном объеме рядом предприятий Министерства лесного хозяйства, Министерства транспорта и коммуникаций, Министерства сельского хозяйства и продовольствия, Министерства энергетики Республики Беларусь.

Следует отметить, что основные проблемы в части регулирования распространения и численности борщевика Сосновского - отсутствие достоверных данных о количестве и площадях произрастания, необходимость установления четких границ земельных участков, на которых выявлен борщевик, для установления землепользователя.

Таким образом, Минприроды возьмет на контроль проведение местными исполнительными и распорядительными органами полевых обследований для выявления новых мест его произрастания с целью последующего формирования показателей республиканского плана мероприятий по наведению порядка на земле на 2019 год.

Кроме того, с целью повышения эффективности борьбы с данным инвазивным растением в 2019 году Минприроды разработает технический кодекс установившейся практики, отражающий требования к проведению работ по ограничению распространения и численности инвазивных растений различными методами.

СПРАВКА

Перечень видов растений, распространение и численность которых подлежат регулированию: