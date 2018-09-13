Тарантулы и богомолы. Какие животные перебрались в Беларусь из-за климата

Каждый год из-за колебаний температуры в мире что-то меняется.

Где-то просто растет средняя температура, где-то тают ледники, а в других местах меняются привычные флора и фауна. Так, например, в Беларуси за последние годы начали появляться не свойственные нашему региону животные. Среди них золотистые шакалы, тарантулы и даже богомолы.

Необычные туристы

Одним из последних нашумевших открытий стало доказательство существования золотистого шакала на территории Беларуси. Как сообщил сотрудник научного отдела национального парка «Беловежская пуща» Вадим ПРОКОПЧУК, этот зверь пополнил официальный список млекопитающих Беларуси. Редкий для нашего региона вид был добыт во время охоты 9 декабря 2017 года в Кобринском районе. В ходе детального анализа ДНК специалисты научно-практического центра Государственного комитета судебных экспертиз подтвердили, что образцы тканей принадлежат взрослому самцу золотистого шакала.

Почему шакал движется на север, точно неизвестно. По словам доктора биологических наук, профессора биологического факультета БГУ Василия ГРИЧИКА, причиной этому могут быть глобальное потепление и малоснежные зимы.

Еще одним поводом для обсуждения учеными стало появление в Наровлянском районе лесного кота, которого не видели в Беларуси с 1930-х годов. Заснять животное удалось 22 июня 2017 года с помощью фотоловушки, которая была размещена в бывшем населенном пункте Рожава в зоне отчуждения.

Старший научный сотрудник лаборатории молекулярной зоологии НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам Валерий ДОМБРОВСКИЙ после детального изучения снимка высказал мнение, что на фото действительно может быть лесной кот. А вот руководитель лаборатории молекулярной зоологии Научно-практического центра по биоресурсам НАН Беларуси Михаил НИКИФОРОВ убежден, что одной фотографии в качестве доказательства того, что лесной кот к нам вернулся, недостаточно.

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Крылатые гости

Как отмечают эксперты ОО «Ахова птушак Бацькаўшчыны», с каждым годом в Беларусь прилетают все больше редких птиц. Так, например, в 2017 году открытием для белорусских орнитологов стал лапландский подорожник, которого за 100 лет на территории нашей страны документированно видели лишь один раз, а прошлой зимой специалисты встретили рекордное количество птиц этого вида за всю историю орнитологии.

Кроме того, по данным birdwatch.by , список видов птиц Беларуси на начало 2017 г. содержит 329 названий. С 2000 года в него включены около 20 новых видов, а также порядка 5 видов, которые впервые были отмечены на гнездовании.

Также к необычным тенденциям последних лет можно отнести случаи зимовки в Беларуси летучих мышей. Сейчас, чтобы уберечь популяцию этого зверька, в уголке живой природы Республиканского центра экологии и краеведения организуют приют. Тут мыши будут зимовать в холодильнике. «Зимовка у летучих мышей наступает при температуре воздуха ниже нуля. Но, так как зимы сейчас теплые, эти зверьки активны вплоть до Нового Года, что негативно сказывается на их жизнедеятельности. Без достаточного запаса энергии эти животные погибают всего через пару дней», - подчеркнул научный сотрудник лаборатории молекулярной зоологии НПЦ НАН по биоресурсам Алексей ШПАК.

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А кто приполз?

Необычным гостем в Беларуси также стал тарантул. Еще несколько лет назад специалисты НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам заявили, что пауки-тарантулы уже вполне прижились в Беларуси. Ведь первые регистрации этих пауков отмечались ещё в 1928 году в окрестностях Рогачёва. Просто сейчас они стали попадаться людям чаще. Поэтому не стоит слишком сильно удивляться новостям, что кто-то нашел тарантула у себя на даче.

Довольно часто в Беларуси встречают и богомола. До недавнего времени все замеченные на территории нашей страны насекомые этого вида были взрослыми и хорошо летали, поэтому никаких доказательств того, что они размножаются именно в Беларуси не было. Однако в прошлом году орнитологам все же удалось найти личинку богомола во время учета водоплавающих птиц на территории заказника «Гродненская Свислочь». Хотя первых богомолов в нашей стране обнаружили еще в 1910 году под Гомелем, чаще всего их стали встречать в последние годы. По словам специалистов, бояться этих насекомых не стоит: это полезные представители фауны.

Череда изменений

За последние тридцать лет среднегодовые температуры в Беларуси выросли на 1,3 градуса. Как сообщают эксперты, климат меняется. И это факт. Меняются и природные условия, в которых мы привыкли жить. И сейчас почувствовать это на себе может каждый.

Несмотря на обилие наблюдений и исследований, люди все еще сталкиваются с климатическими загадками. Поэтому нужно быть настороже. Вполне возможно, что в какой-то момент вы откроете новый вид животных.

Адам ГРИНЕВСКИЙ