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СМИ: на обшивке космического корабля «Союз» нашли новые следы от сверла

14.09.2018 11:15 — Разное | Ежедневник  
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СМИ: на обшивке космического корабля «Союз» нашли новые следы от сверла

фото: aboutspacejornal.ne

Ранее, в конце августа, сообщалось об разгерметизации корабля. Под подозрение попали американские космонавты.

Специалисты обнаружили новые следы от сверла на обшивке космического корабля «Союз МС-09».

ОБ этом  сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли. «Следы от сверла есть не только внутри бытового отсека корабля, но и на экране противометеоритной защиты, которая покрывает корабль снаружи и установлена в 15 мм от герметичного корпуса»,— заявил собеседник агентства.

Он рассказал, что прежде чем заделать новое отверстие, космонавты провели его фото- и видеосъемку с помощью эндоскопа. «В ходе анализа на этих снимках были обнаружены следы работы сверлом и на противометеоритном экране за дырой — тот, кто сверлил корпус, пройдя его навылет, уперся головкой сверла во внешнюю негерметичную защиту»,— утверждает источник.

 «Союз МС-09» был запущен к Международной космической станции (МКС) 6 июня. 30 августа на станции начало снижаться давление воздуха. Космонавты нашли и загерметизировали отверстие. Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что обшивку корабля намеренно повредили сверлом.

Как пишет «Коммерсантъ», спецкомиссия госкорпорации, расследующая инцидент, заподозрила в случившемся американских космонавтов. Они, по мнению российских специалистов, могли проделать отверстие намеренно, чтобы как можно скорее доставить на Землю одного из своих заболевших коллег. Командир МКС Эндрю Фойстел утверждает, что экипаж не имел никакого отношения к появлению пробоины.

 
 
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Ранее, в конце августа, сообщалось об разгерметизации корабля. Под подозрение попали американские космонавты.
 
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