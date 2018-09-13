|
СМИ: на обшивке космического корабля «Союз» нашли новые следы от сверла
14.09.2018 11:15 — Разное | Ежедневник
фото: aboutspacejornal.ne
Ранее, в конце августа, сообщалось об разгерметизации корабля. Под подозрение попали американские космонавты.
Специалисты обнаружили новые следы от сверла на обшивке космического корабля «Союз МС-09».
ОБ этом сообщает
Он рассказал, что прежде чем заделать новое отверстие, космонавты провели его фото- и видеосъемку с помощью эндоскопа. «В ходе анализа на этих снимках были обнаружены следы работы сверлом и на противометеоритном экране за дырой — тот, кто сверлил корпус, пройдя его навылет, уперся головкой сверла во внешнюю негерметичную защиту»,— утверждает источник.
«Союз МС-09» был запущен к Международной космической станции (МКС) 6 июня. 30 августа на станции начало снижаться давление воздуха. Космонавты нашли и загерметизировали отверстие. Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что обшивку корабля намеренно повредили сверлом.
Как пишет
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ранее, в конце августа, сообщалось об разгерметизации корабля. Под подозрение попали американские космонавты.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)