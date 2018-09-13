Турчин - про рост тарифов на ЖКУ, повышение пенсионного возраста и пенсий белорусов

Правительство сейчас не рассматривает вопрос дальнейшего повышения пенсионного возраста. Об заявил первый заместитель премьер-министра Беларуси Александр Турчин во время во время рабочей поездки в Гомельскую область, сообщает пресс-служба правительства. Александр Турчин также рассказал про повышение тарифов на ЖКУ и планируемый рост размера пенсий.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Про пенсионный возраст

— В настоящее время ситуация складывается таким образом, что с каждым годом число людей пенсионного возраста на одного работающего увеличивается. Вместе с тем правительство не рассматривает вопрос повышения пенсионного возраста. Что касается уровня пенсий, то в этом году неоднократно повышали их размеры. Планируем сохранять средний размер трудовых пенсий на уровне 40% от средней заработной платы по стране, — отметил Александр Турчин.

Напомним, в Беларуси с 1 января 2017 года пенсионный возраст ежегодно повышается на 6 месяцев. В результате реформы с 1 января 2022 года мужчины будут выходить на заслуженный отдых по достижении 63 лет, а женщины — 58 лет.

Напомним, в июне тема дефицита ФСЗН, по данным БелаПАН, выносилась на рассмотрение группы экспертов, которая собиралась в Совете Республики. На официальном уровне также рассматривалась возможность дальнейшего повышения пенсионного возраста для женщин. Позже в Минтруда заявили , что предложения о новом повышении пенсионного возраста для женщин не прорабатываются.

Про тарифы на коммуналку

Александр Турчин затронул также вопрос увеличения тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

— Могу сказать, что резких движений в сторону увеличения не будет. Сегодня по ряду услуг мы оплачиваем около 80% их себестоимости. Наиболее чувствительные в этом направлении позиции — отопление и горячее водоснабжение. На этот счет есть четкая позиция. Главой государства поставлена задача: любое повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги должно быть связано с ростом материального благополучия людей", — подчеркнул первый заместитель премьер-министра.

Александр Турчин, как сообщает «Гомельская правда», уточнил, что президент «высказался четко и ясно: только 5 долларов и большее повышение только с согласия главы государства».

Напомним, в Беларуси утвердили антиинфляционную программу. В документе в том числе прописано, сколько белорусы будут возмещать к 2020 году за жилищно-коммунальные услуги, а также за проезд в общественном транспорте.

Так, программой запланированы поэтапное сокращение размеров перекрестного субсидирования населения в тарифах на энергоресурсы для реального сектора экономики, а также разработка и реализация механизма поддержания достигнутого 100-процентного уровня возмещения тарифами затрат на оказание жилищно-коммунальных услуг (разработка — май 2019 года, реализация — с 2020 года).

Напомним, планируется , что к концу этого года тарифы, по которым население оплачивает жилищно-коммунальные услуги, будут покрывать 76,3% их стоимости.

В начале января Александр Лукашенко подписал указ о плановом повышении коммуналки, которым установили предельно допустимые тарифы. После этого облисполкомы и Мингорисполком должны были утвердить новые тарифы на ЖКУ. Главное условие — тарифы не должны быть выше предельно допустимых, которые утвердил президент. Ближе к середине января в регионах и Минске утвердили новые тарифы на жилищно-коммунальные услуги.

Установленный с 1 января тариф на услуги ЖКХ позволяет к середине нынешнего года достигнуть 100%-ной оплаты основных услуг, кроме тепловой энергии, заявил ранее заместитель премьер-министра Анатолий Калинин.

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