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Турчин - про рост тарифов на ЖКУ, повышение пенсионного возраста и пенсий белорусов
Правительство сейчас не рассматривает вопрос дальнейшего повышения пенсионного возраста. Об заявил первый заместитель премьер-министра Беларуси Александр Турчин во время во время рабочей поездки в Гомельскую область,
Про пенсионный возраст
— В настоящее время ситуация складывается таким образом, что с каждым годом число людей пенсионного возраста на одного работающего увеличивается. Вместе с тем правительство не рассматривает вопрос повышения пенсионного возраста. Что касается уровня пенсий, то в этом году неоднократно повышали их размеры. Планируем сохранять средний размер трудовых пенсий на уровне 40% от средней заработной платы по стране, — отметил Александр Турчин.
Напомним, в Беларуси с 1 января 2017 года пенсионный возраст ежегодно повышается на 6 месяцев. В результате реформы с 1 января 2022 года мужчины будут выходить на заслуженный отдых по достижении 63 лет, а женщины — 58 лет.
Напомним, в июне тема дефицита ФСЗН,
Про тарифы на коммуналку
Александр Турчин затронул также вопрос увеличения тарифов на жилищно-коммунальные услуги.
— Могу сказать, что резких движений в сторону увеличения не будет. Сегодня по ряду услуг мы оплачиваем около 80% их себестоимости. Наиболее чувствительные в этом направлении позиции — отопление и горячее водоснабжение. На этот счет есть четкая позиция. Главой государства поставлена задача: любое повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги должно быть связано с ростом материального благополучия людей", — подчеркнул первый заместитель премьер-министра.
Александр Турчин, как сообщает «Гомельская правда», уточнил, что президент «высказался четко и ясно: только 5 долларов и большее повышение только с согласия главы государства».
Напомним, в Беларуси
Так, программой запланированы поэтапное сокращение размеров перекрестного субсидирования населения в тарифах на энергоресурсы для реального сектора экономики, а также разработка и реализация механизма поддержания достигнутого 100-процентного уровня возмещения тарифами затрат на оказание жилищно-коммунальных услуг (разработка — май 2019 года, реализация — с 2020 года).
Напомним,
В начале января Александр Лукашенко
Установленный с 1 января тариф на услуги ЖКХ позволяет к середине нынешнего года достигнуть 100%-ной оплаты основных услуг, кроме тепловой энергии,
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Правительство сейчас не рассматривает вопрос дальнейшего повышения пенсионного возраста, заявил первый заместитель премьер-министра Беларуси Александр Турчин.
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