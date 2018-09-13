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Аукцион на право аренды кинотеатра "Победа" не состоялся в связи с предписанием Генпрокуратуры

14.09.2018 11:17 — Разное | Tut.by  
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Сегодня в Минском городском центре недвижимости должен был пройти аукцион на право аренды кинотеатра «Победа». Как выяснилось на месте, КУП «Мінская спадчына» попросила снять с аукциона право аренды кинотеатра и объекта общепита в нем в связи с предписанием Генпрокуратуры. Деньги заявителям вернут.


Напомним, с 1 января 2017 года старейший кинотеатр города находится на реконструкции. С тех пор процесс, считай, не сдвинулся. Но недавно «Победу» передали от «Киновидеопроката» «Минской спадчине», которая и выставила объект на аукцион на право аренды.

Начальная цена права заключения договора — 1 344,18 рубля. Срок аренды — 10 лет с момента ввода здания в эксплуатацию.

 

Новый арендатор должен был финансово поучаствовать в реконструкции — произвести за свой счет (без последующей компенсации) следующие работы:

— разработку технологической части проектной документации и дизайн проекта интерьеров помещений в историческом стиле с применением элементов и тематики 50-х годов 20 века, согласует ее с арендодателем;

— закупит материалы и установит внутренние дверные проемы, займется покрытием полов, а также займется финишными внутренними отделочными работами;

— закупит и установит водопровод и канализацию, электроосвещение. При необходимости — установит кондиционирование, телевидение, локально-вычислительную сеть, интернет, систему контроля доступа, видеонаблюдение, охранную сигнализацию;

— профинансирует установку наружной рекламы;

— оплатит услуги заказчика в соответствии с проектно-сметной документацией.

 
 
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